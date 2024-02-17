Тривога через загрозу балістики тривала пів години
Повітряні сили попереджали про загрозу застосування ворогом балістичного озброєння
Приблизно опівдні в Україні залунали сирени повітряної тривоги. Повітряні сили ЗСУ повідомляли про загрозу застосування балістичного озброєння для східних і центральних областей.
О 12:31 в Україні (окрім Запорізької, Луганської області і Криму) оголошено відбій повітряної тривоги.
Мапа тривог станом на 12:02 мала такий вигляд:
Триває 724-й день повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 90 бойових зіткнень.
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