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Тривога через загрозу балістики тривала пів години

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Тривога через загрозу балістики тривала пів години
Повітряна тривога охоплювала східні й центральні області
фото: glavcom.ua

Повітряні сили попереджали про загрозу застосування ворогом балістичного озброєння

Приблизно опівдні в Україні залунали сирени повітряної тривоги. Повітряні сили ЗСУ повідомляли про загрозу застосування балістичного озброєння для східних і центральних областей.

О 12:31 в Україні (окрім Запорізької, Луганської області і Криму) оголошено відбій повітряної тривоги.

Мапа тривог станом на 12:02 мала такий вигляд:

Тривога через загрозу балістики тривала пів години фото 1

Триває 724-й день повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 90 бойових зіткнень. 

Теги: війна Україна тривога балістичні ракети

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