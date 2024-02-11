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Зеленський розповів, як Україна планує посилити захист неба

Надія Карбунар
glavcom.ua
Зеленський розповів, як Україна планує посилити захист неба
Зеленський подякував усім, хто від 24 лютого б’ється і працює, щоб зміцнити Україну
фото: Офіс президента

Президент у вечірньому зверненні подякував рятувальникам

Президент України Володимир Зеленський наприкінці 718-го дня війни звернувся до народу. Він розповів про плани додати більше ефективності мобільним вогневим групам, які захищають Україну від «Шахедів», а також подякував рятувальникам.

«Дорогі українці, українки!

Кілька важливих речей за цей день. Почав цей день із чергових призначень. Потім – доповіді щодо ситуації на фронті, від наших військових. А також звіти від МВС, ДСНС, регіональних влад щодо роботи нашої ППО – протидії російським ударам, ліквідації наслідків, посилення наших спроможностей. І зараз – передусім – я хочу подякувати всім нашим захисникам неба, які кожної ночі, кожного дня відбивають російські атаки дронами й ракетами. Настільки, наскільки це дозволяє сила нашої ППО зараз. Лише від минулого вечора й до ранку сьогодні вдалося знищити сорок «шахедів» – більшість із застосованих Росією. Майже увесь цей результат – наших мобільних вогневих груп. У різних регіонах – Київщина, Житомирщина, Вінниччина, Одеська, Миколаївська, Херсонська, Кіровоградська, Черкаська області, наша Дніпровщина… Я дякую кожному воїну, які й зараз, і щодоби – на бойовому чергуванні, рятують нашу інфраструктуру, наших людей. Від початку року й по цей час збито вже 359 «шахедів». Влучність наших захисників неба, робота РЕБ, підтримка кожного з наших партнерів щодо повітряного щита – це буквально порятунок життів. Працюємо, щоб додати більше ефективності нашим мобільним вогневим групам та щоб ще більше регіонів України отримали захисні системи РЕБ. Це – один із ключових пріоритетів року.

І хочу сьогодні особливо відзначити колектив ДСНС України – кожного й кожну, хто працює на місцях влучань, ліквідує пожежі, розбирає завали. Харків та область, Запоріжжя та область, Херсонщина, Миколаївщина, Сумщина, Чернігівщина. У кожній нашій громаді завжди є допомога, завжди є ті, хто рятує після російських обстрілів. І це також – функціональність нашої держави, це також – героїзм нашого народу, усіх тих людей, які просто роблять свою роботу й цим допомагають усій Україні вистояти. Наші рятувальники, я дякую вам! А окремо сьогодні відзначу працівників ДСНС України у Харківській області – головних майстер-сержантів Дмитра Павінського, Дениса Шаповалова, Олексія Назаренка, капітана Артема Єгорова та підполковника Сергія Азарцова. Дякую, хлопці! Також відзначу рятувальників ДСНС України у Миколаївській області – сержантів Дмитра Піха та Василя Левкова, майстер-сержанта Ігоря Пономаренка, головних майстер-сержантів Миколу Башлика та Сергія Куріченка, а також майора Олександра Довгопола. Дякую за вашу самовідданість! І ще варто відзначити працівників ДСНС України у місті Києві, які завжди оперативно ліквідовують наслідки обстрілів та допомагають киянам, коли це потрібно. Сержанти служби цивільного захисту Тарас Романцов, Орест Гаврилюк, Сергій Безпалий, майстер-сержант Іван Кагарлицький та головний майстер-сержант Олександр Шостка. Дякую вам!

Дякую всім, хто від 24 лютого б’ється і працює, щоб зміцнити Україну! Дякую усім, хто в Україні та разом з Україною.

Слава Україні!».

Нагадаємо, Франція надасть Україні потужну допомогу зброєю: Зеленський повідомив подробиці.

 

Теги: Харків 24 лютого робота Вінниччина Житомирщина Україна рятувальники Володимир Зеленський українці Київщина Сумщина Миколаїв Херсонщина Миколаївщина Чернігівщина Запоріжжя порятунок

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