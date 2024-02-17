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Окупанти влучили дроном у цивільну автівку на Дніпропетровщині: є постраждалі

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Окупанти влучили дроном у цивільну автівку на Дніпропетровщині: є постраждалі
У Марганецькій громаді ворожий БпЛА влучив в авто
фото: Сергій Лисак/Telegram

У Марганецькій громаді тяжкі травми отримали 49-річна жінка та 48-річний чоловік

Російські загарбники вранці 17 лютого атакували Нікопольський район Дніпропетровської області безпілотниками. Ворожий дрон вгатив в автомобіль із цивільними, тяжкі поранення отримали двоє людей. Про це повідомив керівник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак у Telegram.

«Із самого ранку російські нелюди почали атакувати Нікопольщину. У Марганецькій громаді ворожий БпЛА влучив в авто», – написав посадовець.

У Марганецькій громаді ворожий БпЛА влучив в авто
У Марганецькій громаді ворожий БпЛА влучив в авто
фото: Сергій Лисак/Telegram

За його словами, внаслідок цього удару постраждали двоє людей. 49-річна жінка та 48-річний чоловік отримали тяжкі поранення. Деталі щодо наслідків атаки уточнюються.

Нагадаємо, що вчора вдень Нікопольщина також потрепала від обстрілів. Під ворожим вогнем була Марганецька громада. Її росіяни атакували двома дронами-камікадзе, обстріляли з важкої артилерії. Крім того, надвечір оборонці збили над Криворізьким районом ракету. Уночі ворог випустив півтора десятка снарядів по Нікопольщині. Окупанти гатили з артилерії від вечора й майже до опівночі. Під ударом були сам Нікополь та Марганець. Минулося без жертв.

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Теги: автомобіль Дніпропетровщина безпілотник

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