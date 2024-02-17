Окупанти влучили дроном у цивільну автівку на Дніпропетровщині: є постраждалі

У Марганецькій громаді тяжкі травми отримали 49-річна жінка та 48-річний чоловік

Російські загарбники вранці 17 лютого атакували Нікопольський район Дніпропетровської області безпілотниками. Ворожий дрон вгатив в автомобіль із цивільними, тяжкі поранення отримали двоє людей. Про це повідомив керівник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак у Telegram.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Із самого ранку російські нелюди почали атакувати Нікопольщину. У Марганецькій громаді ворожий БпЛА влучив в авто», – написав посадовець.

У Марганецькій громаді ворожий БпЛА влучив в авто фото: Сергій Лисак/Telegram

За його словами, внаслідок цього удару постраждали двоє людей. 49-річна жінка та 48-річний чоловік отримали тяжкі поранення. Деталі щодо наслідків атаки уточнюються.

Нагадаємо, що вчора вдень Нікопольщина також потрепала від обстрілів. Під ворожим вогнем була Марганецька громада. Її росіяни атакували двома дронами-камікадзе, обстріляли з важкої артилерії. Крім того, надвечір оборонці збили над Криворізьким районом ракету. Уночі ворог випустив півтора десятка снарядів по Нікопольщині. Окупанти гатили з артилерії від вечора й майже до опівночі. Під ударом були сам Нікополь та Марганець. Минулося без жертв.