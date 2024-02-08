На Миколаївщині горіло підприємство, атака дронів на Одесу: ситуація в регіонах

На Куп’янському напрямку українські захисники відбили три атаки біля Синьківки та Іванівки

Ситуація в регіонах станом на 9.00 за даними обласних державних адміністрацій.

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Хмельниччина

Вчора вранці під час повітряної тривоги в межах області сили ППО ЗСУ знешкодили дві повітряні цілі ворога.

Полтавщина

Вчора ввечері ворог атакував Полтавщину. Зафіксовано вибух в Миргородському районі. Жертв та постраждалих немає.

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Вінниччина

Цієї ночі уламками збитих БпЛА спричинено пожежу на одному з інфраструктурних об'єктів. Вогонь вдалося локалізувати. Вогнеборці завершують роботи з ліквідації. Постраждалих немає.

Чернігівщина

За добу – два обстріли (8 вибухів). Ворог обстрілював Новгород-Сіверський райони, застосував міномети та FPV- дрон. Про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури інформація не надходила. Дані уточнюються.

Сумщина

Вночі росіяни здійснили п'ять обстрілів прикордонних територій та населених пунктів області. Зафіксовано 18 вибухів. Обстрілів зазнали Великописарівська, Шалигинська, Есманьська, Дружбівська громади. Попередньо – без наслідків.

Вчора протягом дня росіяни здійснили 17 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 154 вибухи. Обстрілів зазнали Білопільська, Краснопільська, Великописарівська, Середино-Будська громади.

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Запорізька область

Минулої доби окупанти завдали 176 ударів по 20 населених пунктах області. Ворог вгатив з авіації по Оріхову й Новодарівці, а також атакував 67 безпілотниками Новоандріївку, Гуляйполе, Чарівне, Червоне, Малу Токмачку, Левадне, Степове, Лобкове та Кам'янське.

107 артударів прийшлися по території Залізничного, Новоданилівки, Білогір'я, Левадного, Полтавки, Роботиного, Лук'янівського, Кам'янського, П'ятихаток та інших прифронтових міст і сіл.

Дніпропетровщина

Вночі під ударом агресора опинилася Мирівська громада Нікопольського району. По одному з тамтешніх сіл окупанти кілька разів вистрілили з важкої артилерії. На щастя, снаряди не зачепили людей. Всі цілі.

Гучно було і на Криворіжжі – працювала ППО. Вчора вдень від ворожих атак потерпала Нікопольщина. П'ять дронів-камікадзе влучили по Марганецькій громаді. Покровська сільська була під артобстрілом.

Двоє людей, які постраждали, лікуватимуться вдома. Загалом в районі пошкоджені три приватні будинки, дві господарські споруди, авто, газогін та лінія електропередач.

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Харківщина

Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали близько 20 населених пунктів Харківщини, зокрема: Ветеринарне, Нестерне, Комісарове, Дворічна, Синьківка, Петропавлівка, Іванівка, Берестове та ін. Окупанти завдавали авіаударів по с. Табаївка, с. Вільхуватка, с. Григорівка, м. Вовчанськ.

На Куп’янському напрямку українські захисники відбили три атаки біля Синьківки та Іванівки, де ворог намагався прорвати оборону наших військ.

Вчора ввечері внаслідок обстрілу м. Куп‘янська пошкоджено приватний будинок та газову трубу. Легкі тілесні ушкодження отримав 67-річний чоловік.

Також ввечері відбувся ворожий обстріл села Глушківка Куп‘янського району. Пошкоджена приватна ферма. Вибухову травму отримав цивільний чоловік, дані встановлюються. Обстрілами с. Курилівка пошкоджено приватне домоволодіння.

Вчора за межами с. Григорівка Куп’янського району знищено складську будівлю, житловий будинок, один будинок пошкоджено. Постраждалих немає.

Луганщина

Невське та села навколо – під вогнем артилерії та мінометів росіян. Із озброєння різного калібру ворог б’є також по Білогорівці. За добу противник здійснив 141 обстріл (525 снарядів).

Донеччина

Під вогнем рашистів минулої доби: Авдіївка, Красногорівка, Часів Яр, смт Очеретине, с. Новопокровське, Селидове.

Пошкоджено 13 житлових будинків (з них 10 – багатоквартирні), школа, 3 дитсадка, автостоянка, 7 цивільних автомобілів, службовий автомобіль. На Донеччині за добу: один загиблий та вісім поранених.

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Миколаївщина

Вночі силами та засобами ППО на Миколаївщині знищено три БпЛА типу Shahed 131/136. Цієї ночі ворог атакував Миколаїв БпЛА типу Shahed 131/136. Внаслідок влучань відбулось займання на території промислового підприємства та приватного будинку. Підрозділами ДСНС пожежі було оперативно ліквідовано. Також пошкоджень зазнали багатоквартирні будинки та обʼєкт спортивної-оздоровчої інфраструктури. Постраждалих немає.

Вчора зранку ворог завдавав артилерійських обстрілів по акваторії Очаківської громади. Постраждалих немає. Вчора удару ворожим БпЛА типу «Ланцет» зазнав населений пункт Куцурубської громади, також ворог спрямував FPV-дрон по береговій лінії Куцурубської громади. Постраждалих немає.

Протягом дня ворожі артилерійські обстріли фіксувалися по населених пунктах Куцурубської громади; пошкоджено житловий будинок. Постраждалих немає.

Одещина

Внаслідок нічної дронової атаки на Одесу є пошкодження цивільної інфраструктури. На щастя, без загиблих та постраждалих. Ударом ворожого безпілотника пошкоджено недобудовану багатоповерхівку, вибито скління. Також зафіксовано пошкодження будівлі навчального закладу. Підрозділи ППО результативно відпрацювали по переважній більшості ворожих цілей.

Херсонщина

За добу по області противник здійснив 60 обстрілів (233 снаряди), з них по м. Херсон – 11 обстрілів (33 снаряди). Рашисти поцілили у райони 22 населених пунктів області. Внаслідок удару вчора вранці по Токарівці постраждав 62-річний чоловік. У нього діагностували вибухову травму.

Через російський обстріл Херсонщини постраждав чоловік. Він дістав поранення неподалік села Молодіжне. У 56-річного потерпілого – вибухова травма, поранення спини, живота та руки. Внаслідок ворожого обстрілу Зеленівки поранень зазнала 47-річна жінка. Її доставили до лікарні для надання медичної допомоги.

Розпочалася 715-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 92 бойових зіткнення. Протягом минулої доби відбулося 92 бойових зіткнення. Загалом ворог завдав 51 ракетний та 80 авіаційних ударів, здійснив 89 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Руйнувань та пошкоджень зазнали багатоповерхові та приватні будинки, а також інша цивільна інфраструктура в Київській, Харківській, Дніпропетровській, Херсонській, Миколаївській, Хмельницькій та Львівській областях.