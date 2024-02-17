Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Авдіївський напрямок: Генштаб розповів про ситуацію в гарячій точці

Діана Гасюк
glavcom.ua
Авдіївський напрямок: Генштаб розповів про ситуацію в гарячій точці
Протягом минулої доби відбулося 90 бойових зіткнень
фото: Генеральний штаб ЗСУ

Оперативна інформація про ситуацію на фронті станом на ранок 17 лютого

Триває 724-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 90 бойових зіткнень. Протягом минулої доби відбулося 95 бойових зіткнень. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у ранковому зведенні 17 лютого.

Ворожі удари по Україні

Загалом ворог завдав 8 ракетних та 55 авіаційних ударів, здійснив 137 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є поранені та загиблі серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали багатоповерхові та приватні будинки, медичні заклади, а також об’єкти критичної інфраструктури.

Авіаційних ударів зазнали: Уди, Гатище, Катеринівка Харківської області; Білогорівка Луганської області, Роздолівка, Терни, Авдіївка, Семенівка, Ласточкине, Олександропіль Донецької області.

Під артилерійським вогнем опинилися понад 110 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.

Оперативна обстановка на напрямках

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в бєлгородській області.

На Куп’янському напрямку нашими захисниками відбито 3 атаки ворога біля Синьківки Харківської області.

На Лиманському напрямку наші воїни відбили 17 атак противника в районах населених пунктів Терни, Ямполівка, Торське Донецької області та Білогорівка Луганської області.

На Бахмутському напрямку Силами оборони відбито 13 атак окупантів поблизу Богданівки, Іванівського, Кліщіївки та Андріївки Донецької області.

На Авдіївському напрямку нашими захисниками відбито 38 атак ворога в районі Ласточкиного, Авдіївки, західніше Бердичів та ще 5 атак біля Первомайського та Невельського Донецької області.

На Мар’їнському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога неподалік Георгіївки та Новомихайлівки Донецької області. Тут загарбники, за підтримки авіації, 12 разів намагалися прорвати оборону наших військ.

На Новопавлівському напрямку наступальних (штурмових) дій противника не відмічено.

На Запорізькому напрямку ворог 3 рази безуспішно намагався атакувати позиції наших військ південно-східніше Малої Токмачки.

На Херсонському напрямку Сили оборони надалі продовжують утримання позицій та відбиття штурмів окупаційних військ. Незважаючи на значні втрати, ворог не полишає спроб вибити наші підрозділи із займаних позицій. Так, протягом минулої доби противник здійснив 4 безуспішні штурми. Водночас, українські воїни активними діями завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.

Успішні удари ЗСУ по ворожих позиціях

Протягом доби авіація Сил оборони завдала ударів по 11 районах зосередження особового складу та зенітно-ракетному комплексу окупантів.

Підрозділами ракетних військ завдано ударів по 3 районах зосередження особового складу, 2 районах вогневих позицій артилерії, 1 складу боєприпасів, 2 радіолокаційних станціях, 2 засобах протиповітряної оборони противника.

Теги: ЗСУ авіація Генштаб Миколаїв Авдіївка населення втрати ворог

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Президент України Володимир Зеленський
Ситуація на фронті та дії України у 2024 році: Зеленський провів Ставку
17 сiчня, 23:31
Глава МЗС України Дмитро Кулеба (праворуч) та міністр закордонних справ Данії Ларс Люкке Расмуссен під час візиту до Миколаєва
Данія анонсувала початок переговорів з Україною про гарантії безпеки
26 сiчня, 18:31
Під кінець другого року відкритої війни, залежність критичної енергетичної інфраструктури України від росіян просто неприпустима
Вісім обленерго, дві мережі готелів, «Дніпроспецсталь» та «Метроград». Чому це досі в руках Путіна? санкції
26 сiчня, 09:21
Українські воїни завдають окупаційним військам втрат
Окупанти посилили штурми на одному з напрямків: яка ситуація на фронті
31 сiчня, 07:20
Західні партнери не дозволяють ЗСУ використовувати надану ними зброю на території РФ, бо побоюються ескалації війни і втягнення їх у протистояння
Командувач ЗСУ пояснив, що допомогло б Україні кардинально змінити перебіг війни
28 сiчня, 10:37
ЄС має змінювати політику щодо народжуваності
Рівень народжуваності в ЄС: видання EUobserver зробило песимістичний прогноз
29 сiчня, 15:47
Президент України Володимир Зеленський
Зеленський вперше прокоментував інформацію про звільнення Залужного
5 лютого, 00:15
Полонений Олексій отримав на картку 169 тисяч рублів за те, що приїхав убивати українців
ЗСУ взяли в полон окупанта поблизу Авдіївки: він розповів, як його кинули свої ж
10 лютого, 13:59
Українцям виконавець відомий за композиціями «Танцюю сам», «Зірочки», «Сонечко», «Родина» і «Водний спорт»
Відомий український співак скасував концерти і мобілізувався до лав ЗСУ
Вчора, 11:57

Події в Україні

Військовий пояснив, чому ЗСУ вийшли з Авдіївки
Військовий пояснив, чому ЗСУ вийшли з Авдіївки
Авдіївський напрямок: Генштаб розповів про ситуацію в гарячій точці
Авдіївський напрямок: Генштаб розповів про ситуацію в гарячій точці
ЗСУ вийшли з Авдіївки, Трампа визнано винним у справі про шахрайство: головне за ніч
ЗСУ вийшли з Авдіївки, Трампа визнано винним у справі про шахрайство: головне за ніч
ISW пояснив, чому росіянам буде важко атакувати позиції ЗСУ західніше Авдіївки
ISW пояснив, чому росіянам буде важко атакувати позиції ЗСУ західніше Авдіївки
США передали Україні пакет допомоги для фіксації злочинів РФ: деталі
США передали Україні пакет допомоги для фіксації злочинів РФ: деталі
Сирський оголосив про виведення українських військ з Авдіївки
Сирський оголосив про виведення українських військ з Авдіївки

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
69K
«Досить боятися!»: у різних містах Росії почались мітинги
60K
МЗС відреагувало на антиукраїнські акції в Польщі
37K
Одне з міст Німеччини почало видавати біженцям спеціальні картки: подробиці
34K
ЗСУ виходять із Авдіївки? Третя штурмова повідомила про ситуацію
28K
Пекло в Авдіївці. Усе, що наразі відомо та що говорять захисники
26K
У яких країнах Європи найбільші виплати для українських біженців

Новини

Хмарно, місцями опади: прогноз погоди на 17 лютого
Сьогодні, 06:21
Всесвітній день людського духу. Які свята відзначаємо 17 лютого
Сьогодні, 00:01
Туман, місцями мокрий сніг: прогноз погоди на 16 лютого
Вчора, 05:51
День військового журналіста в Україні. Які свята відзначаємо 16 лютого
Вчора, 00:00
Окупанти посилили обстріли енергооб’єктів Дніпропетровщини – «Укренерго»
15 лютого, 17:26
Найбільша приватна підтримка України під час війни. SCM Ахметова оприлюднив звіт за два роки
15 лютого, 11:28

Прес-релізи

Bloomberg Philanthropies оголосили про підтримку Києва у сфері цифровізації
Bloomberg Philanthropies оголосили про підтримку Києва у сфері цифровізації
16 лютого, 17:43
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua