Ситуація в регіонах: загиблі на Харківщині й понад 400 ударів по Запорізькій області

За добу від російської агресії загинули чотири людини

Ситуація в регіонах станом на 9:00 за даними обласних державних адміністрацій.

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Полтавщина

Учора вдень ворог завдав ударів по території області. Постраждалих та руйнувань немає.

Чернігівщина

За добу – дев’ять обстрілів (55 вибухів). Вороги обстрілював Новгород-Сіверський, Корюківський райони із САУ, мінометів, зафіксовано чотири випадки скидання боєприпасів із БпЛА. Про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури інформація не надходила. Дані уточнюються.

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Сумщина

Уночі росіяни здійснили сім обстрілів прикордонних територій та населених пунктів області. Зафіксовано 26 вибухів із міномету та артилерії. Обстрілів зазнали Миропільська, Хотінська, Шалигинська, Есманьська, Середино-Будська громади. Попередньо, минулося без наслідків. Учора протягом дня росіяни здійснили 47 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 237 вибухів. Обстрілів зазнали Юнаківська, Хотінська, Білопільська, Краснопільська, Великописарівська, Новослобідська, Есманьська, Шалигинська, Середино-Будська громади. Великописарівська громада: внаслідок обстрілів пошкоджено сім приватних будинків, гаражне приміщення та два легкові автомобілі. Загинув місцевий житель.

Запорізька область

Росіяни завдали 408 ударів по 15 населених пунктах. Окупанти здійснили 18 РСЗВ-обстрілів Новоандріївки, Малої Токмачки й Роботиного, 108 БпЛА-атак по Гуляйполю, Новоандріївці, Гуляйпільському, Чарівному, Червоному, Малинівці, Левадному, Полтавці, Роботиному, П'ятихатках та Лобковому, а також вгатили авіаснарядом по Новодарівці. 281 артудар прийшовся по території Гуляйполя, Новоданилівки, Новоандріївки, Левадного, Полтавки, Роботиного, Малої Токмачки, Кам'янського та інших прифронтових міст і сіл. Надійшло сім повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури.

Дніпропетровщина

Учора вдень від обстрілів потерпала Нікопольщина. Під ворожим вогнем була Марганецька громада. Її росіяни атакували двома дронами-камікадзе, обстріляли з важкої артилерії. Уже надвечір оборонці збили над Криворізьким районом ракету. Уночі півтора десятка снарядів випустив ворог по Нікопольщині. Окупанти гатили з артилерії від вечора й майже до опівночі. Під ударом були сам Нікополь та Марганець. Минулося без жертв.

Харківщина

Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали близько 13 населених пунктів Харківщини: Козача Лопань, Борівське, Петропавлівка, Синьківка, Іванівка та інші. Окупанти завдавали авіаударів по с. Гатище, Уди, Катеринівка. Уночі ворог здійснив обстріл м. Куп‘янськ. Влучив у приватне домоволодіння, де зруйновано стіни й покрівлю. У сусідніх будинках повибивало вікна, шибки, покрівлі. Травмувалися 75-річний чоловік і 71-річна жінка, обійшлося без госпіталізації. Також окупант завдав ударів по с. Черкаські Тишки Харківського району. Пожежа відбулася в житловому будинку. Жертв та постраждалих немає. Внаслідок обстрілів с. Вовчанські Хутори Чугуївського району пошкоджено житловий будинок. Загинув 52-річний чоловік, ще одна людина травмована. У с. Борівське Ізюмського району внаслідок ворожого обстрілу військовими РФ пошкоджено приміщення гімназії. У с. Довгеньке Ізюмського району, у полі на міні підірвалися троє цивільних. Двоє чоловіків 25 та 50 років загинули. Ще один 30-річний чоловік госпіталізований, отримав уламкове поранення.

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Луганщина

У Білогорівці відбито декілька штурмів. Атакував ворог за підтримки авіації. Під вогонь противника потрапили прифронтові села, зокрема Невське. За добу противник здійснив 148 обстрілів (516 снарядів).

Донеччина

Під вогнем росіян минулої доби: Авдіївка, Курахове, Сіверськ, с. Ласточкине, с. Орлівка, с. Сокіл Пошкоджено житловий будинок, будівля вагової станції «Курахівської ТЕС», бак конденсату «Курахівської ТЕС», дві ЛЕП, гараж.

Миколаївщина

Учора та сьогодні вранці ворог завдавав артилерійських обстрілів по м. Очаків та береговій лінії Очаківської громади. Постраждалих немає. Також учора внаслідок одного з ворожих артилерійських обстрілів у с. Дмитрівка Куцурубської громади сталося руйнування житлового будинку. Минулося без постраждалих.

Херсонщина

За добу по області противник здійснив 15 ударів (46 снарядів), із них по м. Херсон – три обстріли (12 снарядів). Росіяни поцілили в райони дев’яти населених пунктів області: Херсон, Антонівка, Дніпровське, Придніпровське, Ромашкове (Херсонський район); Львове, Червоний Маяк, Осокорівка, Золота Балка (Бериславський район). Учора окупанти вдарили по Ромашковому Білозерської громади. Один із «прильотів» прийшовся по житловому будинку. Постраждав 71-річний чоловік. Потерпілого доставлено до лікарні. У результаті артилерійського обстрілу с. Червоний Маяк травми середньої тяжкості отримав 66-річний чоловік. Потерпілого доставлено до лікарні.

Триває 724-й день повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 90 бойових зіткнень.