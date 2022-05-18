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    Події в Україні

    РФ заявила, що застосовує в Україні лазерну зброю

    Кремль заощаджує ракети - РФ заявила, що застосовує в Україні лазерну зброю
    Кремль заощаджує ракети
    фото ілюстративне, з відкритих джерел

    Комплекси лазерної зброї начебто вже на озброєнні рашистів

    Росія використовує в Україні комплекси лазерної зброї. Так Кремль вирішив скоротити витрати дорогих ракет. Про це заявив віце-прем'єр РФ Юрій Борисов.

    Йдеться про лазерну зброю, яка здатна фізично вражати цілі.

    «Вони вже починають надходити (у війська – ред.). Так, перші зразки вже використовуються (у військових діях в Україні – ред.)», – сказав він.

    За його словами, лазерний комплекс, що застосовується в Україні, називається «Задіра».

    Зазначимо, про підписання контракту на розробку бойового комплексу «Задіра-16», який працює на нових фізичних принципах, стало відомо у серпні 2017 року.

    Він був підписаний із Всеросійським науково-дослідним інститутом експериментальної фізики в Саратові (входить до «Росатому») за участю саме Борисова, котрий обіймав на той момент посаду заступника міністра оборони.

    Раніше повідомлялося, що російські окупанти застосували лазери проти Збройних сил.

    Нагадаємо, нещодавно Пентагон оприлюднив список всього озброєння, що постачається Україні.

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    Теги: росія окупанти зброя війна Україна окупація #stoprussia
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    РФ заявила, що застосовує в Україні лазерну зброю