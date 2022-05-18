У Мелітополі вибухнув рашистський бронепоїзд: є жертви

Мелітопольські партизани завдали удару по залізничній інфраструктурі, яку використовують окупанти

У Мелітополі, в районі м’ясокомбінату, стався вибух на залізниці, де в цей час проходив потяг із російськими військовими. Про це пише видання «РІА-Мелітополь».

За інформацією місцевих ЗМІ та жителів Мелітополя, залізницею рухався військовий потяг із більш ніж десяти вагонів. Вибух стався під вагоном, у якому перебували рашистські військові. У складі потягу був також бронепоїзд, який рашисти привезли з окупованого Криму.

Внаслідок вибуху були пошкоджені два залізничні шляхи, бронепоїзд змушений зупинитися, також не доїхали до місця призначення десять вагонів із паливом.

Очевидці стверджують, що вибух ліквідував кількох російських військових, частина із тих, хто перебував у вагоні, отримала поранення. Точна кількість убитих і поранених рашистів встановлюється.

Нагадаємо, що це не перший вибух на залізниці, захопленій рашистськими окупантами на півдні Запорізької області.

28 квітня вибух знищив міст на залізниці біля селища Якимівка. Саме цією залізничною магістраллю окупанти постачали військове обладнання та паливно-мастильні матеріали з Криму на південь Запорізької та Донецької областей.

Рашисти заявили, що підірвали міст самі, під час розмінування об’єкту.