Окупанти в «ЛНР» придумують воякам хибні діагнози, щоб не платити компенсації

Влада так званої «ЛНР» не виплачує компенсації сім’ям загиблих та поранених під час війни в Україні

Рашисти в «ЛНР» вигадали спосіб не платити пораненим військовим компенсації: у медичних довідках окупантам ставлять діагнози «остеохондроз» та «виразка»

Мобілізовані жителі псевдореспублік можуть не отримати передбачені їм виплати за поранення. Все через хибні діагнози пораненим «ЛНРівцям» у медичних довідках. Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

«Влада так званої «ЛНР» не виплачує компенсації сім’ям загиблих та поранених під час війни з Україною. З цією метою медичні працівники всіляко спотворюють діагнози пораненим. Після лікування поранень та контузій вояки «ЛНР» отримують виписки в яких зазначено «остеохондроз», «виразка» або інші хвороби, які не передбачають компенсаційних виплат», – повідомляють у розвідці.

Це обурює жителів так званої «ЛНР» – і всі патріотичні почуття до псевдореспубліки одразу зникають.

«Враховуючи безповоротні втрати другого армійського корпусу ЗС РФ (саме в ньому служать «мобілізовані" з території «ЛНР»), ситуація щодо підтримки та сприйняття місцевим населенням війни та подальшої мобілізації значно зменшується», – зауважують в розвідці.

Відомо, що 16-17 травня в Луганську пройшли стихійні акції протесту жителів, родичів яких примусово мобілізували на війну проти України. Основна вимога протестувальників – повернення мобілізованих додому. Загальна кількість учасників близько 700 осіб.

Нагадаємо, раніше розвідка повідомила, що російські окупанти все частіше відмовляються від виконання наказів командування проводити активні наступальні дії на території України.

Також повідомлялося, що російські загарбники бояться нічної «партизанщини» і починають вчити українську мову. Окупанти бідкаються на постійні атаки українських захисників на Запоріжжі й вже прощаються фразами «До побачення».