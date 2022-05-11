Пентагон оприлюднив список всього озброєння, що постачається Україні

Україна отримає від США ще більше зброї

Пентагон розіслав пресі повний список того озброєння, що вже поставив або збирається поставити Україні. Список опублікував, зокрема, заступник редактора відділу національної безпеки газети Washington Post Ендрю Дегранпре, повідомляє BBC.

Про «Джавеліни», гаубиці та дрони-камікадзе Switchblade вже повідомлялося. Тому BBC виділило з довгого списку те, про що в пресі йшлося досить мало. Це, наприклад:

понад 7 тис. одиниць стрілецької зброї

понад 50 млн патронів

75 тисяч комплектів бронежилет-каска

ракетні системи з лазерним наведенням

безпілотні катери берегової охорони

протипіхотні міни M18A1 Claymore

вибухівка C-4

рації

прилади нічного бачення, оптика, лазерні далекоміри

засоби радіоелектронної боротьби

Нагадаємо, Палата представників США схвалила масштабний пакет допомоги, що передбачає підтримку України на загальну суму понад $40 млрд.

9 травня Байден підписав закон про ленд-ліз.

Експерти упевнені, що ленд-ліз може відіграти переломну роль у російсько-українській війні.

Також сенатори США пропонують визнати Росію державою-спонсоркою тероризму.

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