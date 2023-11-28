РФ збільшила кількість ракетоносіїв у Чорному морі

Сили оборони півдня України закликали не панікувати, але на сигнали повітряної тривоги оперативно реагувати

ЗСУ попереджають про високий рівень ракетної загрози

Сьогодні, 28 листопада, російські загарбники вивели у Чорне море три кораблі-носії до 16 крилатих ракет типу «Калібр». Про це повідомляють Військово-морські сили ЗСУ.

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«Станом на 08:00 28 листопада у Чорному морі перебуває три ворожих кораблі, які є носіями крилатих ракет «калібр», загальний залп до 16 ракет. Напруження ситуації передбачуване, ворог підступний і зухвалий. Рівень ракетної загрози – високий», – повідомили у ВМС ЗСУ.

Як зазначається, в Азовському морі ворожі кораблі відсутні. У Середземному морі – два ворожих кораблі.

Сили оборони півдня України закликали не панікувати, але на сигнали повітряної тривоги оперативно реагувати.

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Триває 643-тя доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 84 бойових зіткнень. Підрозділами ракетних військ нанесено ураження по пункту управління та трьох районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.