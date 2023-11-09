Головна Країна Політика
search button user button menu button

Зеленський провів переговори із президентами Парагваю та Індонезії (відео)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Зеленський провів переговори із президентами Парагваю та Індонезії (відео)
фото скріншот відео

За словами президента, увага України до Латинської Америки і Латинської Америки до нашої держави має лише збільшуватись

Сьогодні, 9 листопада, президент України Володимир Зеленський провів переговори зі своїм колегою з Парагваю Сантьяго Пенею.
Про це глава держави повідомив у Facebook.

За словами президента, увага України до Латинської Америки і Латинської Америки до нашої держави має лише збільшуватись.

«Це правильно, щоб країни Латинської Америки були залучені до вирішення глобальних справ до захисту людських прав та суверенітету націй», – сказав президент.

Зеленський пояснив, що серед усього того, що вони обговорили сьогодні з президентом Парагваю, він відзначив спільні дипломатичні зусилля щодо формули миру та спільну роботу на міжнародних майданчиках. Він подякував за підтримку України.

Також Зеленський нагадав, що мав сьогодні розмову і з Президентом Індонезії Джоко Відодо, з яким обговорив Формулу миру і поінформував про досягнуті результати у залученні до цієї формули світової спільноти.

«До речі, саме там, в Індонезії, була представлена наша Формула миру рік тому на саміті «двадцятки». Я поінформував зараз Президента про

Крім цього, Зеленський обговорив з Президентом Індонезії питання глобальної продовольчої безпеки, роботу морських експортних коридорів та проблеми людей на Близькому Сході досягнуті нами результати у залученні світової більшості до Формули миру. Сподіваюсь, Індонезія стане частиною цієї глобальної роботи», – сказав глава держави..

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський розповів, які головні кроки треба зробити Україні для закінчення гарячої стадії війни. Наша держава потребує відновлення територіальної цілісності, прав і свобод громадян, а інша стадія війни – це відновлення справедливості. 

Триває 624-а доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти нашої держави. Протягом доби відбулось 55 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав ракетного та 13 авіаційних ударів, здійснив 42 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура. Також, Російська Федерація вчергове атакувала Україну, застосувавши керовану ракету Х-59, яку було знищено нашою протиповітряною обороною. 

Теги: держава Володимир Зеленський президент інфраструктура населення безпека ворог переговори

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Фото двійника Зеленського у московському метро зробила Уміда Ісабоєва популярним
Двійник Зеленського: захопливі пригоди з перших уст
15 жовтня, 09:11
Двійники Кім Чен Ина (Говард Ікс), Володимира Путіна (Стів Поланд) та Володимира Зеленського (Умід Ісабаєв)
«Поїхав з Москви, аби не підставляти Зеленського». Ексклюзивне інтерв’ю з двійником президента Інтерв’ю
13 жовтня, 10:00
Данілов розповів, як удари Atacms вплинули на застосування авіації Росії на фронті
Данілов розповів, як удари Atacms вплинули на застосування авіації Росії на фронті
24 жовтня, 22:19
Путін з усіх сил намагається приховати свій провал
Як часто Путін згадував про переговори щодо війни: інфографіка
23 жовтня, 09:48
Байден та Сі Цзіньпін можуть зустрітися в листопаді
Стало відомо, коли може відбутися зустріч Байдена та Сі Цзіньпіна
28 жовтня, 04:52
Зеленський розповів про нового командувача ССО
Зеленський розповів про нового командувача ССО
3 листопада, 19:46
На думку політолога, чутки про смерть Путіна розслабляє українців
Політолог пояснив, чому чутки про смерть Путіна шкодять українцям
28 жовтня, 20:24
Це вже дев'яте продовження терміну воєнного стану та мобілізації з початку повномасштабного вторгнення РФ
Мобілізацію та воєнний стан продовжено: Зеленський підписав закони
Сьогодні, 16:07
Такер Карлсон і Дональд Трамп зможуть працювати разом
Скандальний журналіст може стати «правою рукою» Трампа у разі перемоги на виборах
Сьогодні, 08:31

Політика

Зеленський провів переговори із президентами Парагваю та Індонезії (відео)
Зеленський провів переговори із президентами Парагваю та Індонезії (відео)
Уряд призначив виконувача обов'язків міністра спорту: що про нього відомо
Уряд призначив виконувача обов'язків міністра спорту: що про нього відомо
Державний «Укрінформ» отримав нового гендиректора: що відомо про Олексія Мацуку
Державний «Укрінформ» отримав нового гендиректора: що відомо про Олексія Мацуку
Нацрада заборонила 16 піратських онлайн-кінотеатрів пов'язаних з РФ (список)
Нацрада заборонила 16 піратських онлайн-кінотеатрів пов'язаних з РФ (список)
Верховний суд постановив: Рада незаконно відсторонила Гео Лероса від засідань
Верховний суд постановив: Рада незаконно відсторонила Гео Лероса від засідань
Мобілізацію та воєнний стан продовжено: Зеленський підписав закони
Мобілізацію та воєнний стан продовжено: Зеленський підписав закони

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
25K
Вибух у Києві, США завдали ударів по об'єктах Ірану в Сирії: головне за ніч
8757
Вступ України до ЄС: Зеленський доручив уряду забезпечити готовність до переговорів
8335
Зеленський назвав втрати України на фронті
7255
Ізраїль заявив про успішну спецоперацію у Бразилії
7126
ЦАХАЛ знайшов у Газі раніше небачену зброю
6831
Уночі в Києві пролунав вибух: що відомо

Новини

«Главком» заявляє про інформаційну атаку на видання
Сьогодні, 11:53
За добу під Бахмутом ЗСУ відбили 30 ворожих атак – Генштаб
Сьогодні, 07:00
Вибух у Києві, США завдали ударів по об'єктах Ірану в Сирії: головне за ніч
Сьогодні, 06:54
Хмарно, переважно без опадів: прогноз погоди на 9 листопада
Сьогодні, 04:50
9 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:13
ЗСУ завдали нищівного удару по позиціях окупантів
Вчора, 07:06

Прес-релізи

Стартує набір в політичну школу для молоді «LEAD:UA»
Стартує набір в політичну школу для молоді «LEAD:UA»
27 жовтня, 11:56
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту