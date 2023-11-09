Зеленський провів переговори із президентами Парагваю та Індонезії (відео)

За словами президента, увага України до Латинської Америки і Латинської Америки до нашої держави має лише збільшуватись

Сьогодні, 9 листопада, президент України Володимир Зеленський провів переговори зі своїм колегою з Парагваю Сантьяго Пенею.

Про це глава держави повідомив у Facebook.

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За словами президента, увага України до Латинської Америки і Латинської Америки до нашої держави має лише збільшуватись.

«Це правильно, щоб країни Латинської Америки були залучені до вирішення глобальних справ до захисту людських прав та суверенітету націй», – сказав президент.

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Зеленський пояснив, що серед усього того, що вони обговорили сьогодні з президентом Парагваю, він відзначив спільні дипломатичні зусилля щодо формули миру та спільну роботу на міжнародних майданчиках. Він подякував за підтримку України.

Також Зеленський нагадав, що мав сьогодні розмову і з Президентом Індонезії Джоко Відодо, з яким обговорив Формулу миру і поінформував про досягнуті результати у залученні до цієї формули світової спільноти.

«До речі, саме там, в Індонезії, була представлена наша Формула миру рік тому на саміті «двадцятки». Я поінформував зараз Президента про

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Крім цього, Зеленський обговорив з Президентом Індонезії питання глобальної продовольчої безпеки, роботу морських експортних коридорів та проблеми людей на Близькому Сході досягнуті нами результати у залученні світової більшості до Формули миру. Сподіваюсь, Індонезія стане частиною цієї глобальної роботи», – сказав глава держави..

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський розповів, які головні кроки треба зробити Україні для закінчення гарячої стадії війни. Наша держава потребує відновлення територіальної цілісності, прав і свобод громадян, а інша стадія війни – це відновлення справедливості.

Триває 624-а доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти нашої держави. Протягом доби відбулось 55 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав ракетного та 13 авіаційних ударів, здійснив 42 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура. Також, Російська Федерація вчергове атакувала Україну, застосувавши керовану ракету Х-59, яку було знищено нашою протиповітряною обороною.