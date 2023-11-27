Голова Оборонного комітету Бундестагу: Німеччина не зменшить допомогу Україні через війну в Ізраїлі

«Ми продовжуємо надавати Україні сучасні системи ППО і снаряди для танків»

Багато українців побоюються, що Захід скоротить військову допомогу через війну в Ізраїлі. Про те, чи можливо це, йдеться в інтервю «Главкому» «Голова Оборонного комітету Бундестагу: Ми не скорочуватимемо підтримку України через війну в Ізраїлі».

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Голова оборонного комітету Бундестагу, доктор Марі-Агнес Штрак-Циммерманн підкреслила, що підтримка України не скорочуватиметься.

«Навіть якщо з політичної точки зору все взаємопов‘язане, ситуація в Ізраїлі – цілком інша. Ізраїль, у порівнянні з Україною – маленька країна, приблизно така ж за площею, як федеральна земля Ґессен. В Ізраїлю – високомодерна, відмінно озброєна армія. Із самого заснування Ізраїлю він постійно піддавався ракетним обстрілам. Є деякі побажання, які Ізраїль висловив до нас, наприклад – і це не секрет – надати плавучий шпиталь. У нас такого просто нема, на відміну від США. Але, через нашу участь у мандаті ООН UNIFIL, ми маємо поблизу ліванського берега корабель забезпечення, на якому, само собою, можна лікувати поранених. Проте він навіть близько не дотягує до стандартів плавучого шпиталю», – зазначила політикиня.

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Штрак-Циммерманн додала, що ФРН продовжує надавати Україні сучасні протиповітряні системи, такі, як Iris-T, а також має досить снарядів для танків «Гепард». Німеччина тепер сама виробляє ці снаряди після того, як Швейцарія відмовилась надати Україні відповідний боєзапас.

«Зовнішня політика – складна річ. Ми підтримуємо Україну цілковито свідомо. Але й в Україні є колаборанти, були люди, які вітали російську навалу. Тим не менш, ми вважаємо, що це правильно, що Євросоюз починає з Україною переговори про вступ», - підкреслила Марі-Агнес Штрак-Циммерманн.

Політикиня додала, що зовнішня політика повинна зміщувати погляд уперед, у далеку перспективу, а також мати велику частку прагматизму, «якщо ми не хочемо опинитися у цьому світі на самоті».

До слова, голова Оборонного комітету Бундестагу пояснила, чому вона проти передачі Україні німецьких літаків. Раніше Німеччина поставила під питання подвоєння військової допомоги Україні у 2024 році через брак бюджетних коштів.

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Нагадаємо, Міністерство закордонних справ України запропонувало Німеччині передати Україні 93 винищувачі Tornado, які планують вивести з експлуатації. Заступник міністра закордонних справ України Андрій Мельник заявив, що у нього є «творча пропозиція» на рахунок літаків, які планують замінити на винищувачі F-35..