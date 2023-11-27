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Військово-морські сили США звільнили танкер, який був захоплений біля узбережжя Ємену

Діана Гасюк
glavcom.ua
Військово-морські сили США звільнили танкер, який був захоплений біля узбережжя Ємену
фото з відкритих джерел

Особи нападників правоохоронці наразі не встановили

Військово-морські сили США звільнили танкер, що був захоплений озброєними людьми в Аденській затоці на Близькому Сході. Про це повідомляє Reuters.

Військовий корабель ВМС США відповів на сигнал лиха, який надходив від комерційного танкера Central Park, що перевозив вантаж фосфорної кислоти. Судно було захоплено зловмисниками. 

Особи нападників правоохоронці наразі не встановили.

Повідомляється. що ц сталося після захоплення пов’язаного із Ізраїлем вантажного судна Galaxy Leader єменськими хуситами, союзниками Ірану, у південній частині Червоного моря минулого тижня.

На борту судна було 25 членів екіпажу з України, Болгарії, Філіппін та Мексики, але ізраїльтян на судні не було.

Central Park, невеликий танкер-хімовоз (19 998 метричних тонн), управляється Zodiac Maritime Ltd, міжнародною компанією з управління судами зі штаб-квартирою в Лондоні, що належить ізраїльській родині Офер. Згідно з даними LSEG, судно під прапором Ліберії було побудовано в 2015 році та належить компанії Clumvez Shipping Inc.

У заяві Zodiac Maritime йдеться, що Central Park, який перевозить повний вантаж фосфорної кислоти, був причетний до ймовірного піратського інциденту під час перетину міжнародних вод, приблизно в 54 морських милях від узбережжя Сомалі.

Теги: США корабель Сомалі

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