Військово-морські сили США звільнили танкер, який був захоплений біля узбережжя Ємену

Особи нападників правоохоронці наразі не встановили

Військово-морські сили США звільнили танкер, що був захоплений озброєними людьми в Аденській затоці на Близькому Сході. Про це повідомляє Reuters.

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Військовий корабель ВМС США відповів на сигнал лиха, який надходив від комерційного танкера Central Park, що перевозив вантаж фосфорної кислоти. Судно було захоплено зловмисниками.

Особи нападників правоохоронці наразі не встановили.

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Повідомляється. що ц сталося після захоплення пов’язаного із Ізраїлем вантажного судна Galaxy Leader єменськими хуситами, союзниками Ірану, у південній частині Червоного моря минулого тижня.

На борту судна було 25 членів екіпажу з України, Болгарії, Філіппін та Мексики, але ізраїльтян на судні не було.

Central Park, невеликий танкер-хімовоз (19 998 метричних тонн), управляється Zodiac Maritime Ltd, міжнародною компанією з управління судами зі штаб-квартирою в Лондоні, що належить ізраїльській родині Офер. Згідно з даними LSEG, судно під прапором Ліберії було побудовано в 2015 році та належить компанії Clumvez Shipping Inc.

У заяві Zodiac Maritime йдеться, що Central Park, який перевозить повний вантаж фосфорної кислоти, був причетний до ймовірного піратського інциденту під час перетину міжнародних вод, приблизно в 54 морських милях від узбережжя Сомалі.