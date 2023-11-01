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Експерт розповів, скільки ударів завдала Росія по території України в цій війні

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Експерт розповів, скільки ударів завдала Росія по території України в цій війні
Петро Черник розповів, що українці витримали удари більш як 10 тисячами ракет і дронів
фото з відкритих джерел

Обстрілів такого масштабу не траплялося з часів Другої світової війни

За час повномасштабної війни Україна вже витримала удари більш ніж 10 тисячами різних ракет і ударних дронів. Про це розповів український військовий аналітик, полковник Петро Черник в ефірі телемарафону, пише Арміяінформ.

«Над нами в цій війні висипалося близько семи тисяч ракет різних класів, а якщо з «шахедами» разом узятими й з ракетами комплексів С-300, котрі переведені в режим «поверхня – поверхня», то вже більше як 10 тисяч», – сказав Черник.

За його словами, обстрілів такого масштабу не траплялося з часів Другої світової війни, коли гітлерівці засипали Британію в 1944-1945 роках ракетами «Фау-1» та «Фау-2». Тоді було використано 27 тисяч ударів.

«Як би важко нам не було, на деяких ділянках ми все ж атакуємо «другу армію світу», яка на цю хвилину далеко вже не друга», – додав аналітик.

Нагадаємо, один із заводів у російському Челябінську почав виробляти ракети. Завод дуже стрімко розширюється. Там будуть нові цехи, триває набір працівників.

Раніше повідомлялося, що в Російській Федерації прискореними темпами будуються нові цехи на військових заводах. Йдеться про підприємства, які виробляють та ремонтують тактичні й стратегічні літаки, бойові вертольоти, а також збирають БПЛА та керовані боєприпаси.

Теги: росія Україна безпілотник ракета

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