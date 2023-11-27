ЗСУ повідомили, скільки ворожих ракетоносіїв перебуває у морі

Російських ракетоносіїв наразі не має у Чорному морі

У Середземному морі перебуває один ворожий корабель

Станом на 07:00 ранку, 27 листопада, у Чорному та Азовському морі відсутні російські військові кораблі. Про це повідомляють Військово-морські сили Збройних сил України у Facebook.

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У Середземному морі перебуває один ворожий корабель.

Також зазначаєтсья, що за добу, в інтересах РФ, прохід Керченською протокою здійснили:

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до Азовського моря – одне судно, з них 0 рухались з протоки Босфор;

до Чорного моря жодне судно рух не здійснювало.

Триває 642-га доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 63 бойових зіткнення.

За добу загалом ворог завдав ракетний та 34 авіаційних ударів, здійснив 51 обстріл з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак є поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

Авіаційних ударів зазнали: Середина-Буда Сумської області; Спірне, Богданівка, Кліщіївка, Торецьк, Північне, Новобахмутівка, Авдіївка, Новомихайлівка, Вугледар, Урожайне, Старомайорське Донецької області.