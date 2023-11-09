ЦАХАЛ посилить наземну операцію у Газі – ЗМІ

Мешканці Сектора Гази зауважують, що ХАМАС втратив контроль над північною частиною Гази

Ізраїль має намір поглиблювати свої наземні операції в місті Газа. Про це заявив прессекретар ЦАХАЛу контр-адмірал Даніель Хагарі, передає The Times of Israel.

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"Ми будемо добиратися до все нових і нових опорних пунктів ХАМАС", - заявив він.

За його словами, мешканці Сектора Гази, які використовують гуманітарний коридор для переміщення на південь, зауважують, що ХАМАС втратив контроль над північною частиною Гази, і тепер південь став безпечнішим.

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Попри відносне зменшення числа ракетних обстрілів Ізраїлю з Гази, Даніель Хагарі закликає громадськість залишатися пильною.

У відповідь на заяви ХАМАСу про те, що десятки бронемашин ЦАХАЛу були виведені з ладу, Хагарі заявив, що їхня готовність становить 90%, машини ремонтують у польових умовах або доправляють в Ізраїль для серйознішого ремонту.

Раніше повідомлялося, що армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) ліквідувала командира протитанкового ракетного підрозділу бригади центральних таборів ХАМАСу Ібрагіма Абу-Магсіба.

До слова, під час обшуків будівель в Газі сили ЦАХАЛ виявили спеціальні ракети, що технологічно відрізняються від відомих раніше типів. Повідомляється про знайдення нових видів озброєння, небачених раніше. Ця знахідка допоможе ЦАХАЛу вивчити нову зброю та покращити захист від неї.