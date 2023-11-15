Контрнаступ ЗСУ: Повітряні сили звернулися до українців із проханням

Російські військові намагаються активно оборонятися, адже розуміють, що відбудеться просування українських бійців

Російські окупанти намагаються активно оборонятися, адже знають, що відбудеться просування українських військових, проте прорахувати з якого саме напрямку їх чекає небезпека не можуть. Про це заявила начальниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк.

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Гуменюк попросила інформаційної тиші для того, аби потім відзвітували про «великі успіхи».

«Поки що ми просимо інформаційної тиші з тим, щоб запрацювала наша запланована сентенція, яка дозволить потім відзвітувати про великі успіхи», – зазначила речниця ОК «Південь».

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Росіяни намагаються активізувати важку артилерію, реактивні системи залпового вогню та тактичну авіацію, оскільки «почувають себе дуже некомфортно», оскільки не можуть прорахувати, з якого саме напрямку чекати наступу ЗСУ.

Гуменюк наголосила, що на лінії від трьох до восьми кілометрів протягом всього узбережжя відбувається відтискання з українського боку. На її думку, ворога «притискає» той факт, що наразі лінія фронту є «досить рухлива».

Триває 630-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося понад 60 бойових зіткнень.

За добу загалом ворог завдав вісім ракетних та 59 авіаційних ударів, здійснив 49 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні та багатоповерхові житлові будинки, а також інша цивільна інфраструктура. Авіаційних ударів зазнали: Вільшана, Петропавлівка, Чернещина Харківської області; Піщане, Серебрянське лісництво Луганської області; Серебрянка, Сіверськ, Спірне, Кліщіївка, Архангельське, Новокалинове, Ласточкине, Авдіївка, Мар’їнка, Новомихайлівка, Урожайне Донецької області; Новодарівка, Мала Токмачка Запорізької області; Новоберислав та Берислав Херсонської області.