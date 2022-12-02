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РНБО ввела санкції проти екснардепа Новинського та намісника Києво-Печерської лаври

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
РНБО ввела санкції проти екснардепа Новинського та намісника Києво-Печерської лаври
фото з відкритих джерел

Поіменний перелік осіб, щодо яких запроваджено санкції, ще не опубліковано

Рада національної безпеки та оборони ввела санкції проти священнослужителів Української православної церкви Московського патріархату, зокрема намісника Києво-Печерської Лаври Павла (Лебедя) та екснардепа Вадима Новинського. Про це повідомляє Obozrevatel з посиланням на власні джерела.

Наразі поіменний перелік осіб, щодо яких запроваджено санкції, ще не опубліковано.

Відомо, що рішення про санкції РНБО ухвалила на засіданні 1 грудня після розгляду діяльності релігійних організацій на території України в умовах військової агресії Росії і для забезпечення духовної незалежності, недопущення розколу у суспільстві за релігійною ознакою, сприяння консолідації українського суспільства та захисту національних інтересів України.

Раніше повідомлялося, що митрополит Кіровоградської єпархії Московської церкви отримав підозру.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський ввів у дію рішення РНБО щодо заборони Московської церкви в Україні.

Раніше СБУ вручила підозру священнику Києво-Печерської лаври, який прославляв Росію.

Сьогодні правоохоронці з обшуками прийшли до єпархій Московської церкви у Житомирській, Рівненській та Закарпатській областях.

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Теги: Україна окупанти росія війна РНБО

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