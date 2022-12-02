СБУ проводить обшуки в єпархіях Московської церкви у трьох областях (фото)

Обшуки проводяться для унеможливлення використання релігійних громад в якості осередку «русского міра»

Співробітники Служби безпеки України проводить контррозвідувальні (безпекові) заходи на об’єктах УПЦ (МП) у Житомирській, Рівненській та Закарпатській областях. Про це повідомляє пресцентр відомства.

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Зокрема йдеться про:

Свято-Миколаївський чоловічий монастир Хустської єпархії УПЦ (МП) на Закарпатті;

Свято-Анастасіївський ставропігійний жіночий монастир (м.Житомир);

Скит Свято-Анастасіївського ставропігійного жіночого монастиря (Житомирський район);

Скит Іверської ікони Божої Матері Чоповичського Афонського ікони Божої Матері жіночого ставропігійного монастиря (Житомирський район);

Рівненсько-Острозьку єпархію, Городоцький жіночий монастир, Свято-Георгіївське подвір’я, Храм всіх Волинських Святих, Свято-Воскресенський храм, Свято-Успенський храм (Рівненська область).

«Враховуючи збройну агресію РФ, дані заходи проводяться у тому числі для унеможливлення використання релігійних громад в якості осередку «русского міра» та убезпечення населення від провокацій і терористичних актів», – йдеться в повідомленні.

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Відомо, що за безпосередньої участі представників церкви правоохоронці проводять огляд території та приміщень (у тому числі готельного типу) для виявлення осіб, які можливо причетні до протиправної діяльності на шкоду державному суверенітету України та предметів, заборонених до обігу.

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Нагадаємо, Україна запустила процедуру заборони УПЦ МП. Президент України Володимир Зеленський у своєму традиційному вечірньому зверненні заявив, що гарантуватиме Україні духовну незалежність.

До слова, СБУ вручила підозру священнику Києво-Печерської лаври, який прославляв Росію.