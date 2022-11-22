Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Обшук у Києво-Печерській Лаврі: деталі та фото

Тетяна Кушнерик
glavcom.ua
Обшук у Києво-Печерській Лаврі: деталі та фото
Нещодавно стало відомо, що в лаврі співають проросійські пісні
фото: СБУ

СБУ заявляє, що обумовлений протидією підривній діяльності російських спецслужб в Україні, відтак там шукають диверсантів

22 листопада вранці стало відомо, що Служба безпеки України проводить безпекові заходи у Києво-Печерській Лаврі. Про це інформує пресслужба установи.

Ці заходи відбуваються спільно з Національною поліцією та Національною гвардією в межах системної роботи СБУ з протидії підривній діяльності російських спецслужб в Україні.

Зокрема, враховуючи збройну агресію РФ, зростає ризик вчинення терористичних актів, диверсій, захоплення заручників, особливо в місцях великого скупчення громадян.

Тож вказані заходи проводяться для:

  • недопущення використання Лаври як осередку «русского мира»;
  • перевірки даних про використання приміщень УПЦ для переховування диверсійно-розвідувальних груп, іноземних громадян, зберігання зброї тощо;
  • убезпечення населення від провокацій і терористичних актів.

За безпосередньої участі представників церкви правоохоронці проводять огляд території та приміщень Лаври для виявлення заборонених до обігу предметів. Також здійснюють перевірку осіб на території Лаври щодо їхньої причетності до протиправної діяльності на шкоду державному суверенітету України.

7 фото
На весь екран
У лаврі шукають диверсантів та зброю
фото: СБУ

«Усі дії відбуваються в межах чинного законодавства. Наголошуємо, що у своїй діяльності СБУ дотримується принципу неупередженості до діяльності будь-якої релігійної конфесії та поважає право кожного громадянина на свободу світогляду і віросповідання, як це визначено Конституцією України», – інформує СБУ.

Як відомо, ЗМІ повідомляють, що просто зараз територія оточена співробітниками спецслужб.

Нагадаємо, нещодавно в інтернет потрапило відео, на якому священик УПЦ МП під час проповіді проклинає СБУ, запевняє всіх, що у нас із Росією «сварка», і закликає не змінювати віру і не переходити до ПЦУ.

Раніше міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко заявив, що Служба безпеки України встановлює аутентичність відео із Києво-Печерської Лаври, на якому священнослужителі УПЦ московського патріархату під час богослужіння нібито прославляють Росію. 

Згодом Служба безпеки України заявила, що вже вивчає всі деталі інциденту, що стався в одному з храмів Києво-Печерської Лаври, де співали пісень, що вихваляють «русскій мір». 

Читайте також:

Теги: свято населення Київ СБУ церква

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Події в Україні

«Укрзалізниця» розпочала продаж квитків до Варшави одразу на дві дати
«Укрзалізниця» розпочала продаж квитків до Варшави одразу на дві дати
В Україні – загальнонаціональна хвилина мовчання
В Україні – загальнонаціональна хвилина мовчання
Обшук у Києво-Печерській Лаврі: деталі та фото
Обшук у Києво-Печерській Лаврі: деталі та фото
СБУ проводить обшук у Корецькому монастирі
СБУ проводить обшук у Корецькому монастирі
Як мобілізовані РФ видають свої позиції: ЗСУ розповіли про головні помилки рашистів
Як мобілізовані РФ видають свої позиції: ЗСУ розповіли про головні помилки рашистів
Офіційно: СБУ проводить обшуки в Києво-Печерській лаврі (фото)
Офіційно: СБУ проводить обшуки в Києво-Печерській лаврі (фото)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
212K
Готовий ліквідувати Кадирова. В Україні з’явився перший батальйон тюркських народів
155K
Ізраїль зробив попередження Росії щодо закупівлі іранських ракет
88K
Столтенберг вказав на дві стратегічні помилки Путіна
52K
Повернення Криму. Заява Банкової викликала істерику в російських сенаторів
46K
Ізраїль може надати високотехнологічні ракети, але є умова: реакція України
40K
Відключення світла: «Укренерго» оприлюднило графіки на завтра

Новини

ЗСУ уразили пункт управління і склад палива окупантів – Генштаб
Сьогодні, 06:57
Євродепутати запевнили Україну у допомозі щодо відновлення та захисту нашої інфраструктури
19 листопада, 20:16
Понад пів тисячі поранених і вбитих: в окупантів серйозні втрати на двох напрямках
19 листопада, 07:06
Окупанти ведуть наступ на трьох напрямках – Генштаб
18 листопада, 07:00
Прем'єр Британії пояснив, чому Росію не вдасться вигнати з G20
17 листопада, 20:08
ЗСУ завдали потужних ударів по ворожих штабах і складах на Запоріжжі – Генштаб
17 листопада, 07:03

Прес-релізи

За 10 років українська адвокатура стала стандартом для європейських адвокатур, – Лідія Ізовітова
За 10 років українська адвокатура стала стандартом для європейських адвокатур, – Лідія Ізовітова
18 листопада, 20:25
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту