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Митрополит Кіровоградської єпархії Московської церкви отримав підозру (фото)

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Митрополит Кіровоградської єпархії Московської церкви отримав підозру (фото)
Єпископ входив до найближчого оточення патріарха Кирила, з яким координував поширення прокремлівських поглядів в регіоні
СБУ

У церквах громади людям роздавали ворожу пропагандистську літературу

Служба безпеки України повідомила про підозру митрополиту Кіровоградської єпархії УПЦ (МП), який виправдовував захоплення Криму. Про це повідомляє пресцентр відомства.

«Служба безпеки зібрала беззаперечні докази вини колишнього керівника Кіровоградської єпархії УПЦ (МП) у підривній діяльності проти України. Єпископ входив до найближчого оточення московського патріарха Кирила, з яким координував поширення прокремлівських поглядів в регіоні», – йдеться в поовідомленні.

Митрополит Кіровоградської єпархії Московської церкви отримав підозру (фото) фото 1

Зазначається, що для цього митрополит був на постійному зв’язку з очільником РПЦ і виконував його доручення щодо виправдовування російської агресії та захоплення частини території України, зокрема АР Крим. Вказівки з Москви надходили у вигляді письмових циркулярів, а також під час особистих зустрічей на території РФ.

Митрополит Кіровоградської єпархії Московської церкви отримав підозру (фото) фото 2

«Встановлено, що у церквах громади людям роздавали ворожу пропагандистську літературу, яку друкували багатотисячними накладами в типографіях країни-агресора. У цих книгах російські «автори» ставили під сумнів українську державність і вихваляли кремлівський режим», – зазначають в СБУ.

Під час обшуків на території єпархії правоохоронці виявили велику кількість ворожих друкованих матеріалів і документи із доказами листування з московськими «кураторами». Відповідно до висновків незалежної експертизи, яку ініціювала СБУ, злочинна діяльність митрополита загрожує державній безпеці України. На підставі зібраної доказової бази йому повідомлено підозру за ч. 1 ст. 161 (порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної, регіональної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками) Кримінального кодексу України.

Триває досудове розслідування для встановлення всіх обставин правопорушення.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський ввів у дію рішення РНБО щодо заборони Московської церкви в Україні.

Раніше СБУ вручила підозру священнику Києво-Печерської лаври, який прославляв Росію.

Сьогодні правоохоронці з обшуками прийшли до єпархій Московської церкви у Житомирській, Рівненській та Закарпатській областях.

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Теги: СБУ росія окупанти Україна церква

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