Росія атакувала теплоелектростанцію: поранено п’ятьох енергетиків
Обладнання підприємства зазнало пошкоджень
Після інтенсивних обстрілів 23 грудня було поранено п'ятьох енергетиків, які працюють на теплоелектростанції ДТЕК в прифронтовому регіоні. Про це повідомила Група ДТЕК у Facebook.
«Нашим колегам було оперативно надано першу медичну допомогу та доправлено до лікарні. Тримаємо зв'язок з ними і їх рідними. Надаємо всю необхідну допомогу», – ідеться в повідомленні.
Обладнання підприємства зазнало пошкоджень. Наразі обстріл триває. Після його припинення енергетики розпочнуть ліквідацію наслідків атаки.
За останні два місяці це вже десята атака на прифронтову теплоелектростанцію. Остання трапилася напередодні – 20 грудня, зауважили в ДТЕК.
Нагадаємо, минула зима стала одним з найважчих випробувань за всю історію незалежної України.
Як повідомлялося, надвечір 8 грудня енергетики ДТЕК закінчили планові ремонти та повернули в мережу два чергові енергоблоки ТЕС.
7 грудня внаслідок ворожих обстрілів постраждала одна з теплоелектростанцій ДТЕК у прифронтовій області. Внаслідок систематичних і тривалих обстрілів вчергове постраждала одна з теплоелектростанцій ДТЕК у прифронтовій області. Серйозно пошкоджено обладнання підприємства.
Раніше 7 грудня внаслідок масованого обстрілу зупинилися два блоки прифронтової ТЕС. Водночас Міненерго закликало споживачів заощаджувати електроенергію через дефіцит, що виник, зокрема, і через цей обстріл. Через зупинку теплових блоків, а також зниження температури фіксується тимчасовий дефіцит електроенергії в енергосистемі.
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