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Окупанти впродовж багатьох годин обстрілювали прифронтову ТЕС: деталі

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Окупанти впродовж багатьох годин обстрілювали прифронтову ТЕС: деталі
За останні півтора місяця це вже сьома терористична атака російських загарбників на цю прифронтову ТЕС
фото ілюстративне

Енергетики розпочали ліквідацію наслідків обстрілів

Сьогодні, 7 грудня, внаслідок ворожих обстрілів постраждала одна з теплоелектростанцій ДТЕК у прифронтовій області. Наразі енергетики розпочали ліквідацію наслідків прифронтової ТЕС компанії, внаслідок яких дуже постраждало її обладнання. Про це повідомляє пресслужба ДТЕК.

«Сьогодні, 7 грудня, внаслідок систематичних і тривалих обстрілів вчергове постраждала одна з теплоелектростанцій ДТЕК у прифронтовій області. Серйозно пошкоджено обладнання підприємства. Після припинення обстрілів енергетики розпочали ліквідацію їх наслідків», – ідеться в повідомленні.

У компанії зазначили, що обійшлося без постраждалих. Там також звернули увагу, що за останні півтора місяця це вже сьома терористична атака російських загарбників на цю прифронтову ТЕС. «Продовжуємо робити все можливе для підтримання надійної роботи української енергосистеми», – наголосили в ДТЕК.

Як повідомлялося з посиланням на Міністерство енергетики раніше цього дня, внаслідок масованого обстрілу зупинилися два блоки прифронтової ТЕС. Водночас Міненерго закликало споживачів заощаджувати електроенергію через дефіцит, що виник, зокрема, і через цей обстріл. Через зупинку теплових блоків, а також зниження температури фіксується тимчасовий дефіцит електроенергії в енергосистемі.

Теги: Міненерго обстріл ТЕС ДТЕК

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