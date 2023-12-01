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Україна використала додаткові блоки ТЕС, ТЕЦ та ГЕС для стабільності енергосистеми

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Україна використала додаткові блоки ТЕС, ТЕЦ та ГЕС для стабільності енергосистеми
Однією з ключових причин дефіциту експерти називають відсутність в енергосистемі резервів
фото: «Укртеплоенерго»

Для покриття потреб споживачів у роботу було включено додаткові генеруючі потужності

Україна пустила в дію додаткові блоки ТЕС, ТЕЦ та ГЕС для підтримання надійності української енергосистеми 30 листопада. Про це повідомляє Міністерство енергетики.

«Вчора (30 листопада – «Главком») для покриття потреб споживачів у роботу було включено додаткові генеруючі потужності. А саме: енергоблок на одній з ТЕЦ потужністю у 100 МВт, блок ТЕС потужністю у 180 МВт, а також буде запущено в роботу гідроагрегат, який на максимумі може давати у систему понад 300 МВт потужності», – йдеться в повідомлення міністерства.

Там пресслужба відомства зазначила, що станом на 11:00 дефіцит в енергосистемі не спостерігався.

«Потенційний екстрений імпорт, який може знадобитись для покриття споживання в пікові вечірні години, не перевищуватиме 1% добового споживання, та є стандартним інструментом, що використовується в подібних ситуаціях», – додали в міністерстві.

Нагадаємо, напередодні НЕК «Укренерго» повідомляло, що, за поточними прогнозами погоди, наступного тижня очікується похолодання, збільшення споживання електроенергії і, відповідно, може знову виникнути дефіцит.

Однією з ключових причин дефіциту експерти також називають відсутність в енергосистемі резервів, що спричинено окупацією та пошкодження РФ понад 15 ГВт генеруючих потужностей.

Як повідомлялося, 29 листопада з 13:00 в енергосистемі було зафіксовано дефіцит електроенергії. Зазначається, що причина дефіциту – стрімке зростання споживання через важкі погодні умови та одночасне включення в мережу тисяч споживачів із постраждалих від негоди регіонів. Водночас електростанції не можуть виробити достатньо електроенергії, щоб задовольнити всі потреби споживачів: сонячні електростанції майже не працюють через щільну хмарність в усіх регіонах, а на теплових електростанціях деякі блоки ще перебувають в ремонті.

До слова, директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко заявив, що у випадку похолодання до 8° морозу і нижче, можливі нетривалі відключення світла через дефіцит в енергосистемі. Він додав на брифінгу «Українська енергетика під час зими та несприятливих погодних умов», що уникнути цього можна за допомогою ощадливого споживання.

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Теги: електроенергія ТЕЦ ТЕС Укренерго війна

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