ДТЕК повернув в мережу два енергоблоки ТЕС

На одному з енергоблоків планується найближчим часом збільшення навантаження до 165 МВт

Сьогодні надвечір, 8 грудня, енергетики ДТЕК закінчили планові ремонти та повернули в мережу два чергові енергоблоки ТЕС. Про це повідомляє пресслужба ДТЕК.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Вводимо в енергосистему два енергоблоки теплоелектростанцій після планових ремонтів. В умовах ворожих атак та збільшення навантаження на українську енергосистему через похолодання, цього тижня енергетики ДТЕК закінчили планові ремонти та повернули в мережу два чергові енергоблоки теплоелектростанцій компанії», – йдеться у повідомленні.

У ДТЕК додали, що на одному з енергоблоків планують найближчим часом збільшити навантаження до 165 МВт. Інший додав до енергосистеми до 130 МВт. Наразі в межах щорічної ремонтної кампанії ДТЕК реалізував 23 ремонти енергоблоків на ТЕС.

Будь ласка, читайте текст після реклами

На одному з енергобків найближчим часом планують збільшити навантаження до 165 МВт.

Як повідомлялося, 7 грудня, внаслідок ворожих обстрілів постраждала одна з теплоелектростанцій ДТЕК у прифронтовій області. Внаслідок систематичних і тривалих обстрілів вчергове постраждала одна з теплоелектростанцій ДТЕК у прифронтовій області. Серйозно пошкоджено обладнання підприємства.

Нагадаємо, раніше цього дня, внаслідок масованого обстрілу зупинилися два блоки прифронтової ТЕС. Водночас Міненерго закликало споживачів заощаджувати електроенергію через дефіцит, що виник, зокрема, і через цей обстріл. Через зупинку теплових блоків, а також зниження температури фіксується тимчасовий дефіцит електроенергії в енергосистемі.