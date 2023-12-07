Два енергоблоки прифронтової ТЕС зупинили роботу

Через цю зупинку теплових блоків, а також зниження температури фіксується тимчасовий дефіцит електроенергії

Через російський артобстріл, сьогодні, 7 грудня, серйозно пошкоджене обладнання прифронтової теплоелектростанції; два енергоблоки зупинилися. Про це повідомляє Міністерство енергетики.

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«Сьогодні вдень ворог завдав удару по одній з ТЕС у прифронтовій зоні. Внаслідок артобстрілу серйозно пошкоджено обладнання. Припинили роботу два енергоблоки», – йдеться у повідомленні.

Наголошується, що через цю зупинку теплових блоків, а також зниження температури фіксується тимчасовий дефіцит електроенергії в енергосистемі.

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Міненерго звертається до споживачів з проханням підтримати енергетиків – споживати електроенергію розумно і економно, особливо в пікові години навантаження.

Раніше повідомлялося, що Україна використала додаткові блоки ТЕС, ТЕЦ та ГЕС для стабільності енергосистеми.