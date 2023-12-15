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У Дніпрі пройде фотовиставка про найскладнішу зиму в історії Незалежної України

Іван Гавриляк
glavcom.ua
У Дніпрі пройде фотовиставка про найскладнішу зиму в історії Незалежної України
«Попри обстріли та відключення світла українці продовжували жити, працювати та допомагати один одному»
фото: ДТЕК

Фотографії найважчої зими з майже усіх регіонів України також зібрані в однойменну книгу

Минула зима стала одним з найважчих випробувань за всю історію незалежної України. Як жили українці під час масових відключень світла, налагоджували побут, продовжували працювати й допомагати один одному – розповідають у своїх роботах відомі українські фотографи Саша Маслов, Сергій Коровайний, Євген Малолєтка, Поліна Полікарпова, Мстислав Чернов, Сергій Моргунов, Сергій Рістенко, Михайло Палінчак та багато інших. 

«Представлені на виставці роботи дають змогу знову відчути, як Україна проходила минулу зиму. Попри обстріли та відключення світла українці продовжували жити, працювати та допомагати один одному. Це були важкі часи, але тоді жителі України вкотре довели свою стійкість, незламність та віру в перемогу», – розповідають арт-куратори виставки.

Проєкт «Сміливі нести світло» демонструє те, що навіть під час складнощів українці зберігають свою віру та надію. На фотографіях можна побачити персональну історії громадян, захисників, енергетиків. Завдяки роботам фотографів жителі Дніпра можуть доторкнутися до кожної з них.

Фотографії найважчої зими з майже усіх регіонів України також зібрані в однойменну книгу, яка стала ще одним документом війни.

Раніше виставка пройшла у Києві в Національному музеї Т. Шевченка. Після цього вона відбулась у Харкові та Львові.

Організатори проєкту: ДТЕК та Port of Culture, за підтримки партнерів Ist Publishing, Ukrainian Association of Professional Photographers. 

Виставка відкривається 16 грудня. Відвідати її можна з середи по неділю з 10:00 до 17:30 у Дніпровському художньому музеї за адресою вул. Шевченка, 21.

Теги: музеї українці Україна виставка фото зима

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