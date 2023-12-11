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Через борги на балансуючому ринку електроенергії українські ТЕС і ТЕЦ не можуть накопичувати вугілля на складах, – Немчинов

glavcom.ua
Через борги на балансуючому ринку електроенергії українські ТЕС і ТЕЦ не можуть накопичувати вугілля на складах, – Немчинов
Українські ТЕС і ТЕЦ не можуть накопичувати вугілля на складах
фото з відкритих джерел

«Щоб накопичити вугілля на складах, його треба закупити, привезти. Так само і закачка газу у сховища»

Через невчасні розрахунки та річні затримки з погашенням боргів на балансуючому ринку електроенергії українські ТЕС і ТЕЦ не можуть накопичувати вугілля на складах. Про це в інтерв'ю «ЕнергоБізнесу» розповів екс-заступник міністра енергетики України Максим Немчинов. 

«Щоб накопичити вугілля на складах, його треба закупити, привезти. Так само і закачка газу у сховища. А гроші з цих інвестицій повернуться лише тоді, коли буде вироблена та реалізована електрична енергія. Якщо існує такий ланцюг проблем на ринку, коли невчасні розрахунки, коли з балансуючого ринку генерація не отримує коштів або отримує їх через рік чи ще більше, то все це відбивається передовсім саме на тепловій генерації», – пояснив він.

Питання боргів на балансуючому ринку електроенергії критичне і його потрібно негайно вирішувати.

Напередодні гендиректор «Укргідроенерго» Ігор Сирота заявив, що питання боргів на балансуючому ринку електроенергії критичне і його потрібно негайно вирішувати.

За його словами, борг «Укренерго» перед його компанією на балансуючому ринку електроенергії за останній рік зріс вдвічі – до 8 млрд грн.

Теги: Укргідроенерго Укренерго гроші вугілля

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