Генерал США пояснив, якою зброєю можна відвоювати Херсон і Маріуполь

Херсон і Маріуполь є стратегічно важливими для Путіна

Україна може перемогти російських окупантів на півдні та сході, але для цього їй потрібна додаткова зброя. Про це бригадний генерал у відставці, старший науковий співробітник Центру Белфера при Гарвардській школі Кеннеді Кевін Раян, який спеціалізується на російсько-українській війні, заявив у інтерв’ю ТСН.

Оцінюючи можливості ЗСУ відбити Херсон та деблокувати Маріуполь, Раян пояснив, що найважливішими у цій фазі російсько-української війни стануть системи протиповітряної оборони (ППО), такі, як С-300, «або інші типи такої зброї, які зможуть збивати не лише російські літаки, а й деякі ракети, та крилаті ракети».

Крім того, для успішного відбиття наступу ворога на сході Україна має отримати додаткові артилерійські системи, а також контрбатарейні радари. Радари, пояснив Раян, потрібні для того, аби вирахувати, звідки йде артобстріл з боку російської армії, і спрямувати точний удар у відповідь.

«Ці речі будуть дуже важливими в цій боротьбі на Сході України і, звісно, у битві за Херсон», – упевнений бригадний генерал США.

Щодо найсучасніших систем ППО, зокрема, американської системи Patriot, Раян пояснив, що США не можуть надати їх Україні, оскільки їх всього 15 батальйонів на озброєнні американської армії. Виходом із ситуації військовий експерт бачить системи С-300, які є значно поширенішими у світі. «Я думаю, що це можливість для нас отримати більше цих систем для України. І це буде важливо як під час цих боїв на Сході, так і навіть після завершення активних боїв», – запевнив Кевін Раян, нагадавши, що навіть під час «припинення вогню» чи «миру» з Росією Україна повинна буде мати якомога більше систем протиповітряної оборони, аби почуватися у безпеці.

Нагадаємо, бригадний генерал Раян підрахував, що із 160 батальйонно-тактичних груп, які Росія підготувала для вторгнення на територію України, агресор втратив на момент виведення військ з північного напрямку (Київщина, Чернігівська та Сумська області) близько 70-80 БТГр, тобто майже половину. І поповнити ці втрати росіяни не можуть фактично ніким.

Також стратегічно дуже серйозною є втрата крейсера «Москва», який відігравав ключову роль у бойових діях на півдні України.

Додамо, що міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров ще у березні істерикував щодо можливої передачі Україні ракетних комплексів С-300, обіцяючи не допустити цього.