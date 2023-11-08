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Росія стягує у Чорне море ракетоносії: скільки «Калібрів» напоготові

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Росія стягує у Чорне море ракетоносії: скільки «Калібрів» напоготові
Окупанти можуть атакувати Україну одночасно 24 «Калібрами»
фото ілюстративне

РФ продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі

На бойове чергування в Чорне море Росія вивела вісім своїх кораблів, зокрема три ракетоносії, оснащені 24 ракетами типу «Калібр». Про це повідомляють Військово-морські сили Збройних сил України.

В Азовському й Середземному морях, за даними ВМС, присутні по одному ворожому судну.

Крім того, за добу, в інтересах РФ, прохід Керченською протокою здійснили:

  • до Азовського моря – п'ять суден, з них 0 рухались з протоки Босфор;
  • до Чорного моря – 16 суден, з них 6 продовжили рух у напрямку протоки Босфор.

У ВМС зазначили, що РФ продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (Solas), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS).

Нагадаємо, триває 623-тя доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 45 бойових зіткнень.

Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала 17 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та чотири - по зенітно-ракетних комплексах противника.

Підрозділи ракетних військ уразили сім артилерійських засобів, два пункти управління, склад паливно-мастильних матеріалів, район зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, засіб протиповітряної оборони, дві радіолокаційних станції та станцію радіоелектронної боротьби противника.

Теги: окупанти Чорне море війна море

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