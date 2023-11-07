Окупанти пошкодили газову інфраструктуру в двох областях України

Через сприятливі погодні умови рівень споживання газу в Україні менший, ніж минулого року у цю пору

Частина абонентів залишилася без газу

Через ворожі обстріли пошкоджена газова інфраструктура у Дніпропетровській і Сумській областях. Деяких абонентів відключено від газопостачання. Про це повідомили в Міністерстві енергетики України.

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«Ситуація в енергосистемі станом на 7 листопада: через обстріли пошкоджена газова інфраструктура у двох областях, запаси природного газу у сховищах зростають», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що в областях є відключені абоненти. Роботи з відновлення тривають.

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Крім того, повідомляється, що через сприятливі погодні умови рівень споживання газу в Україні менший, ніж минулого року у цей період, на понад 13 млн кубометрів за добу.

«Це дозволяє активно накопичувати запаси блакитного палива у сховищах – наразі у ПСГ понад 16 млрд кубометрів блакитного палива», – додали в Міненерго.

Раніше повідомлялося, що окупанти вдарили по інфраструктурному об’єкту в Кривому Розі.

До слова, триває 622-га доба повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Протягом минулої доби відбулося 78 бойових зіткнень.

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Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала шість ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та один - по зенітно-ракетному комплексу противника. Також силами та засобами протиповітряної оборони знищено ударний БпЛА типу Shahed-136/131 та розвідувальний БпЛА ворога.

Підрозділи ракетних військ уразили три артилерійських засоби, пункт управління, район зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, засіб протиповітряної оборони та ще одну важливу ціль противника.