Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Окупанти пошкодили газову інфраструктуру в двох областях України

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Окупанти пошкодили газову інфраструктуру в двох областях України
Через сприятливі погодні умови рівень споживання газу в Україні менший, ніж минулого року у цю пору
фото ілюстративне

Частина абонентів залишилася без газу

Через ворожі обстріли пошкоджена газова інфраструктура у Дніпропетровській і Сумській областях. Деяких абонентів відключено від газопостачання. Про це повідомили в Міністерстві енергетики України.

«Ситуація в енергосистемі станом на 7 листопада: через обстріли пошкоджена газова інфраструктура у двох областях, запаси природного газу у сховищах зростають», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що в областях є відключені абоненти. Роботи з відновлення тривають.

Крім того, повідомляється, що через сприятливі погодні умови рівень споживання газу в Україні менший, ніж минулого року у цей період, на понад 13 млн кубометрів за добу.

«Це дозволяє активно накопичувати запаси блакитного палива у сховищах – наразі у ПСГ понад 16 млрд кубометрів блакитного палива», – додали в Міненерго.

Раніше повідомлялося, що окупанти вдарили по інфраструктурному об’єкту в Кривому Розі.

До слова, триває 622-га доба повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Протягом минулої доби відбулося 78 бойових зіткнень.

Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала шість ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та один - по зенітно-ракетному комплексу противника. Також силами та засобами протиповітряної оборони знищено ударний БпЛА типу Shahed-136/131 та розвідувальний БпЛА ворога.

Підрозділи ракетних військ уразили три артилерійських засоби, пункт управління, район зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, засіб протиповітряної оборони та ще одну важливу ціль противника.

Теги: Дніпропетровщина Сумщина війна газ окупанти

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Події в Україні

Окупанти пошкодили газову інфраструктуру в двох областях України
Окупанти пошкодили газову інфраструктуру в двох областях України
На чергування в Україні заступили нові системи Nasams – Зеленський
На чергування в Україні заступили нові системи Nasams – Зеленський
Понад 550 снарядів по Херсонщині та загиблі на Донеччині: яка ситуація в регіонах
Понад 550 снарядів по Херсонщині та загиблі на Донеччині: яка ситуація в регіонах
Ворожі ДРГ по 10 разів на місяць намагаються прорвати кордон України на півночі
Ворожі ДРГ по 10 разів на місяць намагаються прорвати кордон України на півночі
Як РФ рятуватиметься від українських атак по Криму: дані розвідки Британії
Як РФ рятуватиметься від українських атак по Криму: дані розвідки Британії
Окупанти готують пропагандистське шоу на Арабатській стрілці
Окупанти готують пропагандистське шоу на Арабатській стрілці

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
53K
Заява Фаріон про мову та військових. Нардеп Чернєв звернувся до СБУ
20K
Що думають німці про прихисток біженців: неочікувані результати опитування
18K
Мовні закиди Фаріон: Екскомандир «Азова» жорстко відповів мовознавиці
13K
Німецькі компанії, що працюють в Україні, звинуватили поляків у саботажі
6139
Київрада за «русскій мір»? Що сталося на Хрещатику, 36 і чому це небезпечно
5636
Чи продовжиться конфлікт на Близькому Сході взимку. ЦАХАЛ відповів

Новини

Росія збільшила запаси ракет швидше, ніж прогнозувалось: аналіз ISW
Сьогодні, 07:28
Кількість зіткнень на фронті зростає: дані Генштабу про результати боїв
Сьогодні, 07:08
Хмарно, місцями опади: прогноз погоди на 7 листопада
Сьогодні, 05:10
7 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:03
Перша машина для боротьби з російськими «Орланами» вирушає на фронт (фото)
Вчора, 16:49
Понад 50 боїв за добу: ЗСУ тримають оборону на шістьох напрямках
Вчора, 07:28

Прес-релізи

Стартує набір в політичну школу для молоді «LEAD:UA»
Стартує набір в політичну школу для молоді «LEAD:UA»
27 жовтня, 11:56
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту