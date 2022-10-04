Росія тероризує Харків. В українському місті пролунали вибухи

Вночі 4 жовтня російські окупанти знову обстріляли Харків, у місті лунали вибухи

Російські загарбники продовжують обстрілювати українські міста. Вночі 4 жовтня війська РФ знову гатили по Харкову. Інформацію підтвердила радниця голови Харківської обласної ради Наталія Попова. Ймовірно, були «прильоти» по центральній частині міста.

Зазначається, що в деяких районах Харкова немає світла, на місці працюють екстрені служби. Водночас на території області було оголошено повітряну тривогу, яка розпочалася о 00:02 і тривала 14 хвилин.

Нагадаємо, голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов заявив, що місце перебування багатьох очільників деокупованих міст невідоме.

До слова, рашисти не полишили ідею захоплення міста Харкова та Харківської області, вважає голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов. Однак наразі реалізувати вони цього не можуть.

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