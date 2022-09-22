Новий наступ на Харків? Голова ОВА оцінив ймовірність найгіршого сценарію

«Таких спроб прорватись до Харкова, як у перші два тижні з 24 лютого, в росіян вже не вийде»

Рашисти не полишили ідею захоплення міста Харкова та Харківської області, вважає голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов. Однак наразі реалізувати вони цього не можуть. Про це він говорив у розмові з «Главкомом».

«Із 24 лютого ми щодня продовжували підвищувати обороноздатність області, будували фортифікаційні, військові та інженерні споруди. Вони ж це бачать, і ми це знаємо з перехоплень їхніх розмов, розвідка нам доповідає. Навіть таких спроб прорватись до Харкова, як у перші два тижні з 24 лютого, в росіян вже не вийде», – каже голова ОВА.

Однак є ще досить багато завдань, які влада області разом з військовими мають вирішити, щоб втримати звільнені території.

«За нашою офіційною інформацією, залишається лише приблизно 6% окупованої території Харківської області, хоча раніше було 32%. Лишилися невеличкі населені пункти: Ізюмський напрямок, частина Вовчанського напрямку й частина півночі нашої області», – сказав Синєгубов.

Нагадаємо, у багатьох звільнених від окупантів населених пунктах на Харківщині дуже важка гуманітарна ситуація – зруйновані будівлі, немає світла, води та каналізації. Особливо складна ситуація у Ізюмі та Балаклії.

Як відомо, у звільненому Ізюмі Харківської області триває ексгумація тіл з масового поховання, що було знайдене в місті після повернення контролю ЗСУ над містом. Міськрада вже назвала кількість жертв російської окупації.