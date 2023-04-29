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Росія цього тижня вдарила по Україні «свіжими» ракетами – Повітряні сили

Надія Карбунар
glavcom.ua
Росія цього тижня вдарила по Україні «свіжими» ракетами – Повітряні сили
28 квітня Росія атакувала Україну ракетами Х-101
фото з відкритих джерел

Для виготовлення високотехнологічної зброї потрібен час, тож темпи поновлення ракет у ворога повільні

Росіяни продовжують виготовляти ракети, хоча темпи виробництва є невисокими, розповів в ефірі телемарафону «Єдині новини» речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

«Ті рештки ракет, що були знайдені під час крайніх ударів, свідчать, що це свіжі ракети, виготовлялися вони й восени, є і зимові варіанти запчастин», – сказав він.

За словами Ігната, для виготовлення високотехнологічної зброї потрібен час, тож темпи поновлення ракет у ворога повільні.

Він додав, що аналіз уламків російських ракет показав, що з російського там – лише маркування і, можливо, метал. А от високотехнологічні деталі – не російського виробництва.

«Крилаті ракети – це фактично безпілотний літак він коштує мільйони доларів, там десятки тисяч високотехнологічних деталей. Росія, безумовно, не може їх виготовляти. Але, на жаль, вона їх може діставати через треті країни зокрема і шляхом контрабанди», – повідомив він.

Нагадаємо, 28 квітня близько 4 години ранку російські окупанти випустили по Україні 23 ракети. У результаті ракетного удару по Дніпру загинули дві людини

Також внаслідок російського ракетного удару по багатоповерхівці в Умані загинули 23 людини: 22 дістали з-під завалів, ще одна людина померла в лікарні. Серед загиблих – шестеро дітей: троє хлопчиків (півтора, 16 та 17 років) та три дівчинки (8, 11 та 14 років). З-під завалів врятували 17 людей.

У районі повітряного простору Києва було знищено 11 крилатих ракет і два дрони. 

Теги: росія літак Єдині новини ЗСУ

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