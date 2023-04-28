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Влучання уламків ракети в багатоповерхівку в Українці: з’явилося фото

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Влучання уламків ракети в багатоповерхівку в Українці: з’явилося фото
Пошкоджено квартири на п'ятому та шостому поверхах
фото з соцмереж

Через падіння уламків в Українці постраждала дитина

У місті Українка внаслідок падіння уламків російської ракети є влучання в багатоповерховий будинок. Внаслідок цього пошкоджено квартири на п'ятому та шостому поверхах. У мережі вже з’явилися фото.

Пожежу вдалося локалізувати о 5:30. Постраждала дитина – дівчинку доставили в «Охматдит».

Влучання уламків ракети в багатоповерхівку в Українці: з’явилося фото фото 1

Нагадаємо, 28 квітня близько 4 години ранку російські окупанти випустили по Україні 23 ракети.

РФ атакувала Україну із літаків стратегічної авіації Ту-95 із району Каспійського моря. Підрозділами зенітних ракетних військ Повітряних Сил ЗС України у взаємодії із ППО інших складових Сил оборони знищено 21 із 23 крилатих ракет Х-101/Х-555, а також два БпЛА оперативно-тактичного рівня.

Станом на 7:00 годину в Умані троє загиблих та восьмеро людей поранено. Їм надають медичну допомогу. Пошуково-рятувальні роботи тривають.

У Дніпрі загинула жінка з трирічною дитиною. Ще троє людей травмовані.

Теги: Київщина війна росія окупанти

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