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В Умані завершилася рятувальна операція, ексклюзивні фото

Надія Карбунар
glavcom.ua
В Умані завершилася рятувальна операція, ексклюзивні фото
Внаслідок російської ракетної атаки загинуло 23 особи, з них чотири дитини
фото: glavcom.ua

Внаслідок російської ракетної атаки загинуло 23 особи

Рятувальна операція в Умані завершена, із двору багатоповерхівки, в яку влучила ракета, вивозять будівельне сміття. Про це повідомляє кореспондент «Главкома».

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За словами голови МВС Ігоря Клименка, внаслідок російського ракетного удару по багатоповерхівці загинуло 23 людини: 22 дістали з-під завалів, ще одна людина померла в лікарні. Серед загиблих – шестеро дітей: троє хлопчиків (півтора, 16 та 17 років) та три дівчинки (8, 11 та 14 років). З-під завалів врятували 17 людей.

Уже вивезено 247 куб. м будівельних залишків.

Нагадаємо, російські війська вночі 28 квітня завдали ракетного удару по Умані Черкаської області. Станом на 19:00 рятувальники знайшли тіло ще однієї дитини. Таким чином кількість загиблих зросла до 23, з них чотири дитини. Серед загиблих в Умані на Черкащині – двоє 10-річних діток. У будинку, куди влучили ворожа ракета, практично знищений перший під’їзд. У ньому проживало 109 осіб, було 46 квартир, 27 з яких повністю знищено. Наразі пошуково-рятувальні роботи тривають.

Теги: ракета рятувальники сміття

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