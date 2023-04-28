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Ракетна атака на Київ: влада повідомила про наслідки

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Ракетна атака на Київ: влада повідомила про наслідки
На світанку 28 квітня РФ завдала масованого ракетного удару по Україні
фото з відкритих джерел

У районі повітряного простору Києва було знищено 11 крилатих ракет

У ніч на 28 квітня російські окупанти завдали чергового ракетного удару по Києву. До цього останній ракетний обстріл столиці був 9 березня.

У районі повітряного простору Києва було знищено 11 крилатих ракет, повідомляє Київська міська військова адміністрація.

Окрім ракет, було збито ще два БПЛА, тип дронів встановлюється.

За інформацією, яка уточнюється, обстріл був здійснений з літаків стратегічної авіації.

«Попередньо, внаслідок падіння уламків в Оболонському районі столиці перебито локальну лінію електромереж та пошкоджено дорожнє покриття. Жертв серед цивільного населення та руйнувань житлових об’єктів чи інфраструктури не зафіксовано. Інформація перевіряється і уточнюється», – повідомив начальник КМВА Сергій Попко.

Нагадаємо, повітряна тривога в Україні тривала понад дві години.

Росія завдала ракетного удару по Україні.

Так, вибухи прогриміли у Києві, на Полтавщині, Черкащині, у Миколаєві, Дніпрі.

У Київській міській військовій адміністрації повідомили про роботу ППО і закликали мешканців бути в укритті. 

Близько 05:25 ворог завдав ракетного удару по багатоквартирному будинку в Умані

У результаті ракетного удару по Дніпру загинули дві людини. Про це повідомив мер міста Борис Філатов.

Теги: росія Київ війна ракета

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