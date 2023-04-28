Ракетна атака на Київ: влада повідомила про наслідки

На світанку 28 квітня РФ завдала масованого ракетного удару по Україні

У районі повітряного простору Києва було знищено 11 крилатих ракет

У ніч на 28 квітня російські окупанти завдали чергового ракетного удару по Києву. До цього останній ракетний обстріл столиці був 9 березня.

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У районі повітряного простору Києва було знищено 11 крилатих ракет, повідомляє Київська міська військова адміністрація.

Окрім ракет, було збито ще два БПЛА, тип дронів встановлюється.

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За інформацією, яка уточнюється, обстріл був здійснений з літаків стратегічної авіації.

«Попередньо, внаслідок падіння уламків в Оболонському районі столиці перебито локальну лінію електромереж та пошкоджено дорожнє покриття. Жертв серед цивільного населення та руйнувань житлових об’єктів чи інфраструктури не зафіксовано. Інформація перевіряється і уточнюється», – повідомив начальник КМВА Сергій Попко.

Нагадаємо, повітряна тривога в Україні тривала понад дві години.

Росія завдала ракетного удару по Україні.

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Так, вибухи прогриміли у Києві, на Полтавщині, Черкащині, у Миколаєві, Дніпрі.

У Київській міській військовій адміністрації повідомили про роботу ППО і закликали мешканців бути в укритті.

Близько 05:25 ворог завдав ракетного удару по багатоквартирному будинку в Умані.

У результаті ракетного удару по Дніпру загинули дві людини. Про це повідомив мер міста Борис Філатов.