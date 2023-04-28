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Окупанти застосували вночі ракети, які складно виявити – Повітряні сили

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Окупанти застосували вночі ракети, які складно виявити – Повітряні сили
Рятувальники ліквідовують наслідки ракетної атаки в Умані
фото: Нацполіція

Особливістю ракети «Іскандер-К» є можливість її запуску з незначної відстані

Під час останньої ракетної атаки на Україну російські терористи використали, зокрема, ракети наземного базування «Іскандер-К», які складно виявити і які можна запускати з незначних відстаней. Про це повідомив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону.

«За уточненою інформацією,.. летіли з південного напрямку ракети «Іскандер-К». Це теж крилата ракета, яка, в принципі, має такі самі тактико-технічні характеристики, як і «Калібр», але «Іскандер-К» – це ракета наземного базування, не балістична, а крилата. Саме ця ракета летить дуже низько, в тому і полягає проблема її виявлення і також збиття. Але такі ракети збивались нашою протиповітряною обороною», – сказав Ігнат.

Особливістю ракети «Іскандер-К» є можливість її запуску з незначної відстані.

Загалом загарбники запускали ракети з чотирьох літаків тактичної авіації Ту-95, які зазвичай працюють з району Каспійського моря.

Нагадаємо, 28 квітня близько 4 години ранку російські окупанти випустили по Україні 23 ракети.

Станом на 10:00 в Умані на Черкащині внаслідок ракетної атаки загинули вже десятеро людей. У місті оголошено триденну жалобу.

РФ атакувала Україну із літаків стратегічної авіації Ту-95 із району Каспійського моря. Підрозділами зенітних ракетних військ Повітряних Сил ЗС України у взаємодії із ППО інших складових Сил оборони знищено 21 із 23 крилатих ракет Х-101/Х-555, а також два БпЛА оперативно-тактичного рівня.

У Дніпрі загинула жінка з трирічною дитиною. Ще троє людей травмовані.

У місті Українка внаслідок падіння уламків російської ракети є влучання в багатоповерховий будинок. Внаслідок цього пошкоджено квартири на п'ятому та шостому поверхах. Постраждала дитина – дівчинку доставили в «Охматдит».

Теги: росія окупанти війна Черкащина ракета

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