Трагедія в Умані. З’явилося відео моменту влучання ракети в будинок

У знищеному під'їзді проживало 109 осіб

Момент удару російських терористів по багатоповерхівці в Умані потрапив на відео. Воно вже з’явилося в мережі.

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Глава МВС Клименко повідомив, що кількість загиблих зросла до сімох. За попередніми даними, у знищеному під'їзді проживало 109 осіб, 46 квартир, з них 27 повністю знищено. Пошуково-рятувальні роботи продовжуються.

Увага! У відео присутня ненормативна лексика.

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Нагадаємо, 28 квітня близько 4 години ранку російські окупанти випустили по Україні 23 ракети.

Станом на 9:02 в Умані на Черкащині внаслідок ракетної атаки загинули вже семеро людей. У місті оголошено триденну жалобу.

РФ атакувала Україну із літаків стратегічної авіації Ту-95 із району Каспійського моря. Підрозділами зенітних ракетних військ Повітряних Сил ЗС України у взаємодії із ППО інших складових Сил оборони знищено 21 із 23 крилатих ракет Х-101/Х-555, а також два БпЛА оперативно-тактичного рівня.

У Дніпрі загинула жінка з трирічною дитиною. Ще троє людей травмовані.

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У місті Українка внаслідок падіння уламків російської ракети є влучання в багатоповерховий будинок. Внаслідок цього пошкоджено квартири на п'ятому та шостому поверхах. Постраждала дитина – дівчинку доставили в «Охматдит».