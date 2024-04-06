Росія вдруге за день вдарила по Харкову: загинула людина

У місті є пошкодження цивільної інфраструктури та загорання автомобіля

Російські окупанти сьогодні, 6 квітня, близько 15 години обстріляли Харків. В результаті ворожої атаки в місті загинула людина. Про це повідомляє очільник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

За даними Синєгубова, російські окупанти вдарили по Шевченківському району Харкова.

«За попередніми даними, одна людина загинула, ще одна отримала поранення», – додав глава ОВА.

За його словами, також є пошкодження цивільної інфраструктури та загорання автомобіля.

«Триває огляд профільними службами», – додав Синєгубов.

«Знову удар по житловому району міста. Попередньо КАБ. Щодо постраждалих та руйнувань – інформація уточнюється», – повідомив мер Харкова Ігор Терехов.

Нагадаємо, мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що в ніч проти 6 квітня росіяни вдарили по Харкову безпілотниками. Внаслідок нічного удару по Шевченківському району станом на сьогоднішній ранок було відомо про шістьох загиблих та 10 поранених. Пізніше кількість загиблих зросла до семи.

Як повідомлялося, сьогодні після півночі у Харкові було чутно вибухи. Згодом Олег Синєгубов повідомив, що у Дергачівській громаді окупанти влучили ракетою у магазин, горять автомобілі.

Національна поліція України показала наслідки атаки на Харків.