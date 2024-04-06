Нічна атака на Харків: кількість загиблих та постраждалих зросла

Пошкоджено щонайменше 9 багатоповерхівок, три гуртожитки, низка адміністративних будівель, крамниця, АЗС, СТО та авто

У ніч проти 6 квітня росіяни вдарили по Харкову безпілотниками. Внаслідок нічного удару по Шевченківському району станом на сьогоднішній ранок відомо про шістьох загиблих та 10 поранених. Про це повідомив Харківський міський голова Ігор Терехов.

««Приліт» шахедів прийшовся по житловій забудові – пошкоджені щонайменше 9 багатоповерхівок, три гуртожитки, низка адміністративних будівель, крамниця, АЗС, СТО та авто», – йдеться у повідомленні.

Ігор Терехов наголошує, що цей удар по мирних мешканцях Харкова в черговий раз доводить, що Росія держава-терорист.

Нагадаємо, що Терехов о 00:22 зазначив, що Харків перебуває під обстрілом, у місті чутно вибухи.

Згодом Олег Синєгубов повідомив, що у Дергачівській громаді окупанти влучили ракетою у магазин, горять автомобілі.

Згодом Національна поліція України показала наслідки атаки на Харків. З вибуховими травмами, осколковими пораненнями постраждалих доставили до лікарень міста. Серед поранених дві жінки 25 та 52 років, шість чоловіків віком від 23 до 76 років.