Нічний обстріл Харкова: кількість загиблих зросла до семи (фото)

Унаслідок атаки в місті повністю зруйнована автозаправна станція, пошкоджені лінії електропередач

Кількість загиблих унаслідок нічного обстрілу Харкова ракетами С-300 зросла до семи осіб. Ще 11 – дістали поранення. Про це повідомив начальник Слідчого управління Нацполіції в Харківській області Сергій Болвінов.

Він зазначив, що ворог знову вдарив двічі – прицільно по житлових багатоповерхівках, дитячих садочках та цивільній інфраструктурі. Другой обстріл почався менше ніж за пів-години після першого.

За словами Болвінова, внаслідок цієї атаки повністю зруйнована автозаправна станція, пошкоджені лінії електропередач. Посеред побитих дев'ятиповерхівок утворилися дві вирви, розміром п’ять на п’ять метрів.

«На жаль, маємо сімох загиблих внаслідок цієї атаки. Ще одинадцятеро людей отримали поранення», – поінформував правоохоронець.

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Унаслідок обстрілу Харкова посеред побитих дев'ятиповерхівок утворилися дві вирви розміром п’ять на п’ять метрів фото: Сергій Болвінов/Facebook

Нагадаємо, мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що в ніч проти 6 квітня росіяни вдарили по Харкову безпілотниками. Внаслідок нічного удару по Шевченківському району станом на сьогоднішній ранок було відомо про шістьох загиблих та 10 поранених.

Як повідомлялося, сьогодні після півночі у Харкові було чутно вибухи. Згодом Олег Синєгубов повідомив, що у Дергачівській громаді окупанти влучили ракетою у магазин, горять автомобілі.

Національна поліція України показала наслідки атаки на Харків.