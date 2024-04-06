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У Харкові прогриміли вибухи (оновлено)

Наталія Порощук
glavcom.ua
У Харкові прогриміли вибухи (оновлено)
В мерії підтвердили дані про вибухи та закликали жителів Харкова бути обережними
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

«Окупанти завдають ударів по Харкову», – Синєгубов

Вночі, проти 6 квітня у Харкові пролунали вибухи. Про це повідомили Харківський міський голова Ігор Терехов та керівник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

Терехов о 00:22 зазначив, що Харків перебуває під обстрілом, у місті чутно вибухи.

«Окупанти завдають ударів по Харкову. Будьте в укриттях!», – написав Олег Синєгубов.

Карта повітряних тривог зараз має такий вигляд:

У Харкові прогриміли вибухи (оновлено) фото 1

О 00:48 Олег Синєгубов повідомив, що зафіксовані влучання поруч із житловою забудовою у Харкові. Усі профільні служби працюють на місцях.

Щодо постраждалих інформація уточнюється.

Нагадаємо, що у Харкові та області оновили графіки погодинних відключень електроенергії у період із 6 по 10 квітня. Про це повідомляє очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

У графіку міститься 5 черг, які поширюються на Харків і деякі райони області. Зокрема міста Чугуїв, Балаклія, Зміїв, Дергачі, Первомайський.

Теги: Харків росія окупанти війна Харківщина Україна безпілотник ракета

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