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Атака на Харків: влада повідомила про влучання у магазин

Наталія Порощук
glavcom.ua
Атака на Харків: влада повідомила про влучання у магазин
У Дергачівській громаді окупанти влучили ракетою у магазин
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Внаслідок атаки на Харків ніхто не постраждав

Вночі, проти 6 квітня у Харкові пролунали вибухи. Наразі відомо про влучання в магазин. Про це повідомив керівник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

«У Дергачівській громаді окупанти влучили ракетою у магазин, горять автомобілі», –  йдеться у повідомленні.

Олег Синєгубов зазначив, що наразі без постраждалих.

Карта повітряних тривог зараз має такий вигляд:

Атака на Харків: влада повідомила про влучання у магазин фото 1

Нагадаємо, що Терехов о 00:22 зазначив, що Харків перебуває під обстрілом, у місті чутно вибухи.

До слова, у Харкові та області оновили графіки погодинних відключень електроенергії у період із 6 по 10 квітня. Про це повідомляє очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

У графіку міститься 5 черг, які поширюються на Харків і деякі райони області. Зокрема міста Чугуїв, Балаклія, Зміїв, Дергачі, Первомайський.

Теги: Харків росія окупанти війна безпілотник росіяни

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