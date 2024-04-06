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Атака Росії на Харків: є загиблі та поранені

Наталія Порощук
glavcom.ua
Атака Росії на Харків: є загиблі та поранені
Вночі, проти 6 квітня у Харкові пролунали вибухи
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

У Шевченківському районі Харкова загинув один цивільний чоловік

Внаслідок ворожої атаки на Харків загинули двоє чоловіків, поранено семеро людей. Про це повідомив керівник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

«Щонайменше семеро людей отримали поранення», – йдеться у повідомленні.

Олег Синєгубов повідомив, що загинуло двоє цивільних чоловіків.

Нагадаємо, що Терехов о 00:22 зазначив, що Харків перебуває під обстрілом, у місті чутно вибухи.

Згодом Олег Синєгубов повідомив, що у Дергачівській громаді окупанти влучили ракетою у магазин, горять автомобілі.

До слова, у Харкові та області оновили графіки погодинних відключень електроенергії у період із 6 по 10 квітня. Про це повідомляє очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

У графіку міститься 5 черг, які поширюються на Харків і деякі райони області. Зокрема міста Чугуїв, Балаклія, Зміїв, Дергачі, Первомайський.

Теги: Харків безпілотник Україна Харківщина українці смерть війна окупанти росія вибух поранення

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