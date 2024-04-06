Пошкоджено багатоповерхівки та АЗС: поліція показала наслідки атаки на Харків (фото)

Кількість поранених у Харкові зросла до восьми

У ніч проти 6 квітня росіяни вдарили по Харкову безпілотниками. Загинуло двоє чоловіків, поранено вісім людей. Про це повідомляє поліція Харківської області.

«Внаслідок влучання російського БПЛА Shahed в Шевченківському районі міста Харкова загинуло двоє чоловіків. Особи загиблих встановлюють поліцейські. Поранено вісім громадян», – йдеться в повідомленні.

За інформацією поліції відомо, що з вибуховими травмами, осколковими пораненнями постраждалих доставили до лікарень міста. Серед поранених дві жінки 25 та 52 років, шість чоловіків віком від 23 до 76 років.

«Внаслідок обстрілу у Харкові пошкоджено шість багатоповерхівок, АЗС, магазин, автомобіль», – повідомляє поліція.

В селищі Мала Данилівка пошкоджено приватне домоволодіння, без постраждалих.

На місцях подій працюють слідчі, криміналісти, вибухотехніки.

Нагадаємо, що мер Харкова Терехов о 00:22 зазначив, що Харків перебуває під обстрілом, у місті чутно вибухи.

Згодом Олег Синєгубов повідомив, що у Дергачівській громаді окупанти влучили ракетою у магазин, горять автомобілі.