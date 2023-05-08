Росія відправляє на війну музейні експонати – CNN

Прогнозується, що Т-55 будуть щоразу програвати у танкових боях проти Leopard чи Challenger

Окупанти використовують танки моделі Т-55, які вперше були прийняті на озброєння Червоною армією

Кремль перекидає на лінію фронту в Україні старі радянські танки Т-55, але вони все ще можуть бути ефективними. Про це повідомляє CNN.

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Зазначається, що Росія відправляє на війну проти України танки моделі Т-55, які вперше були прийняті на озброєння Червоною армією Радянського Союзу в 1948 році. Вони такі старі, що їх можна знайти в музеях.

Історик Джон Делані, старший куратор Імперського військового музею у Даксфорді пояснив, що це був перший основний бойовий танк, який використовував Радянський Союз в епоху холодної війни.

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«До цього моменту було три дуже відмінні типи танків, легкі, середні та важкі, які виконували різні ролі на полі бою. З середини 50-х і далі існувала ця концепція, яка намагалася створити танк, який міг би все потроху, і який став відомий як основний бойовий танк», – сказав він.

Танки Т-55 почали виводити з озброєння у 1980 роках. Проте їх законсервовували, а не утилізували. Делані вважає, що значна їхня кількість стоїть у сараях та чекає на переналаштування.

Супутникові знімки, зроблені 21-22 квітня показують, що Росія вивозила десятки танків зі складу на базі в Арсеньєві на Далекому Сході країни. На них видно, що одні із танків, які зберігаються на базі, це Т-55.

Роберт Лі, колишній морський піхотинець США та старший науковий співробітник американського Інституту дослідження зовнішньої політики зауважив, що Росія втратила багато обладнання, а нове виробляти важко.

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«Вони виробляють кілька нових танків, вони все ще виробляють Т-90, але в (необхідному) масштабі їм потрібно більше обладнання, ніж вони можуть виробити, тому вони покладаються на все старіші танки, щоб компенсувати це», – сказав він.

Крім того, за словами директора Програми оборони, промисловості та суспільства Королівського інституту об’єднаних служб Тревора Тейлора, санкції Заходу також уповільнюють виробництво зброї в Росії.

Росіянам доводиться покладатися на призовну армію, менш підготовлену, ніж армія їх супротивника. А танки Т-55 легкі у використанні для слабопідготовлених солдатів.

Зазначається, що Т-55 будуть щоразу програвати у танкових боях проти Leopard чи Challenger.

До слова, найсучасніші німецькі танки Leopard вже в Україні.