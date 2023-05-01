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ЗСУ влаштують окупантам «танкову карусель»: що чекає на росіян у Бахмуті

glavcom.ua
ЗСУ влаштують окупантам «танкову карусель»: що чекає на росіян у Бахмуті
ЗСУ продовжують обороняти Бахмут від російських окупантів
фото з відкритих джерел

Окупанти не візьмуть місто, бо українські війська точно його не залишать

Протягом найближчих днів російських окупантів під Бахмутом чекає масова атака з боку українських сил у вигляді «танкової каруселі». Про це на стрімі розповів військовий експерт Роман Світан.

За словами експерта, українським військовим протягом найближчого тижня точно вдасться утримувати Бахмут. Після цього вже буде сприятлива для підключення танків погода. 

Світан пояснив, що «танкова карусель» передбачає активну стрільбу з танків, які висуваються, стріляють і відходять.

«По танках практично потрапити неможливо. Щоб не потрапити під зворотний вогонь, йде постійна зміна позицій. При чому бити можна як за прямим наведенням, так і з навісом, з закритих позицій – залежно від завдання цієї каруселі. Добре виконується будь-якими танками таке завдання», – наголошує експерт.

На думку Світана, вже можна говорити про те, що генерал Олександр Сирський виконав завдання з утримання всього Донецького фронту. Адже росіяни не виконали в принципі жодного оперативного завдання.

Нагадаємо, на Бахмутському напрямку наразі воюють 25,6 тис. російських загарбників. До боїв ворог залучив десятки танків та 450 бронемашин.

Також російський терорист, власник ПВК «Вагнер» Євген Пригожин зробив заяву щодо ситуації у Бахмуті Донецької області, у якій скаржиться на дефіцит боєприпасів, що створюють «навколовоєнні бюрократи».

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Теги: війна Україна танки Бахмут

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