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Дмитро Снєгирьов Співголова громадської ініціативи «Права справа»

Ворог формує «танковий кулак». Чого чекати найближчим часом

glavcom.ua
Чимало російських танків вже було знищено
фото з відкритих джерел

Під Кремінною зафіксовано передислокацію російської техніки

На Луганщині найгарячішою точкою залишаються ліси Кремінної: ворог виношує плани атаки в бік Лиману й перекидає важку бронетехніку

Попри те, що російські війська зазнають колосальних втрат на Донбасі й «зав'язли» у важких боях на трьох ключових напрямках (Бахмут, Мар'їнка, Авдіївка), військово-політичне командування ворога не відмовляється від амбітних планів «вийти на адміністративні кордони Донецької й Луганської областей» та обійти українське угруповання на сході з флангів. Про це свідчать певні рухи окупантів під Кремінною, зафіксовані  розвідкою.

За даними аналітичного відділу ГІ «Права Справа», на Сватівському відтинку тривають локальні бої вздовж лінії зіткнення та артобстріли з обох сторін.Водночас, окупанти збирають ударний «танковий кулак» та, ймовірно, мають намір атакувати з-під Кремінної в бік Лиману.

Зокрема, на Лиманський напрямок противник наразі перекидає додаткові підрозділи противника, йдеться про посилення особовим складом та важкою бронетехнікою. На цьому відтинку фронту, поблизу Кремінної на Луганщині, з’явилися нові підрозділи 3-ї і 24-ї бригад спецпризначення, 144 та 3-ї мсд та 90-ї танкової дивізії ЗС рф. У напрямку Білогорівки зафіксована передислокація важкої бронетехніки ОТБ «Август», зі складу так званого «2-го АК ЛНР».

За інформацією місцевих джерел «Права Справа», протягом останніх днів була зафіксована передислокація у напрямку населеного пункту Діброва окремих підрозділів 98-ї повітряно-десантної дивізіі (місце постійної дислокації – Іваново). Варто зазначити, що на цьому напрямку ЗСУ протягом кількох останніх днів відбили численні штурми. Ворог не зміг захопити українські позиції. Російські окупанти зазнали численних втрат, десятьох загарбників взяли в полон.

Слід зауважити, що принаймні один російський танк Т-90М «Прорив» був знищений під Дібровою на Луганщини бійцями 100-ї окремої бригади Сил ТрО України, це засвідчує оприлюднене в мережі відео.

За даними оперативного зведення Генштабу ЗСУ на ранок 4 травня, протягом минулої доби ворог здійснив понад 30 атак на зазначених напрямках. На Лиманському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районі Білогорівки, з метою пошуку слабких місць в нашій обороні. Артилерійських обстрілів зазнали Макіївка, Білогорівка Луганської області та Торське, Верхньокам’янське і Спірне на Донеччині.

Нагадаю, 2 травня стало відомо, що бійці ЗСУ виявили та знешкодили укріплену точку армії рф у лісі під Кремінною на Луганщині. Удар по позиціях ворога зафіксували за допомогою дрона.

Читайте також: Окупанти формують новий «ударний кулак». Де буде гаряче
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Теги: окупанти ворог Бахмут війна

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