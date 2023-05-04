Ворог формує «танковий кулак». Чого чекати найближчим часом

Під Кремінною зафіксовано передислокацію російської техніки

На Луганщині найгарячішою точкою залишаються ліси Кремінної: ворог виношує плани атаки в бік Лиману й перекидає важку бронетехніку

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Попри те, що російські війська зазнають колосальних втрат на Донбасі й «зав'язли» у важких боях на трьох ключових напрямках (Бахмут, Мар'їнка, Авдіївка), військово-політичне командування ворога не відмовляється від амбітних планів «вийти на адміністративні кордони Донецької й Луганської областей» та обійти українське угруповання на сході з флангів. Про це свідчать певні рухи окупантів під Кремінною, зафіксовані розвідкою.

За даними аналітичного відділу ГІ «Права Справа», на Сватівському відтинку тривають локальні бої вздовж лінії зіткнення та артобстріли з обох сторін.Водночас, окупанти збирають ударний «танковий кулак» та, ймовірно, мають намір атакувати з-під Кремінної в бік Лиману.

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Зокрема, на Лиманський напрямок противник наразі перекидає додаткові підрозділи противника, йдеться про посилення особовим складом та важкою бронетехнікою. На цьому відтинку фронту, поблизу Кремінної на Луганщині, з’явилися нові підрозділи 3-ї і 24-ї бригад спецпризначення, 144 та 3-ї мсд та 90-ї танкової дивізії ЗС рф. У напрямку Білогорівки зафіксована передислокація важкої бронетехніки ОТБ «Август», зі складу так званого «2-го АК ЛНР».

За інформацією місцевих джерел «Права Справа», протягом останніх днів була зафіксована передислокація у напрямку населеного пункту Діброва окремих підрозділів 98-ї повітряно-десантної дивізіі (місце постійної дислокації – Іваново). Варто зазначити, що на цьому напрямку ЗСУ протягом кількох останніх днів відбили численні штурми. Ворог не зміг захопити українські позиції. Російські окупанти зазнали численних втрат, десятьох загарбників взяли в полон.

Слід зауважити, що принаймні один російський танк Т-90М «Прорив» був знищений під Дібровою на Луганщини бійцями 100-ї окремої бригади Сил ТрО України, це засвідчує оприлюднене в мережі відео.

За даними оперативного зведення Генштабу ЗСУ на ранок 4 травня, протягом минулої доби ворог здійснив понад 30 атак на зазначених напрямках. На Лиманському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районі Білогорівки, з метою пошуку слабких місць в нашій обороні. Артилерійських обстрілів зазнали Макіївка, Білогорівка Луганської області та Торське, Верхньокам’янське і Спірне на Донеччині.

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Нагадаю, 2 травня стало відомо, що бійці ЗСУ виявили та знешкодили укріплену точку армії рф у лісі під Кремінною на Луганщині. Удар по позиціях ворога зафіксували за допомогою дрона.